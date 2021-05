Ronnenberg

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist innerhalb der letzten zwei Tage in Ronnenberg wieder leicht gesunken – sie liegt nun bei 124,8. Seit Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt der Region Hannover sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind derzeit 64 Personen in Ronnenberg an Covid-19 erkrankt. Die Gesamtanzahl der Infizierten im Ronnenberger Stadtgebiet seit Ausbruch der Pandemie beziffert sich auf 1035. Im regionsweiten Vergleich führt Ronnenberg hinter Burgdorf (133,3) die Liste mit der höchsten Inzidenz an, gefolgt von Springe (120,2) und Garbsen (108,8).

Von Sarah Istrefaj