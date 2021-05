Ronnenberg

Fünf neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt der Region am Mittwoch für das Stadtgebiet Ronnenberg mitgeteilt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit 1029 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Derzeit sind 76 Menschen an Covid-19 erkrankt. Sechs Personen gelten als genesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 136,9. Im regionsweiten Vergleich steht Ronnenberg an dritter Stelle hinter Garbsen (148,2) und Springe (173,6).

Für die Region Hannover bleibt es in den vergangenen Tagen bei einem Auf und Ab. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 92,2 und damit erneut unter der kritischen Marke von 100. Allerdings muss er fünf Tage in Folge unter 100 liegen, damit Lockerungen in Kraft treten können und beispielsweise die Ausgangssperre aufgehoben wird.

Von Sarah Istrefaj