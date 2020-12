Bei weiteren sieben Menschen in Ronnenberg ist innerhalb von 24 Stunden das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Anzahl der aktuell Infizierten stieg nach Meldungen des Gesundheitsamtes der Region Hannover auf 46 an.

In Ronnenberg stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Quelle: xcitepress via www.imago-images.de