Ronnenberg

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Ronnenberg ist am Dienstag im Vergleich zum Montag fast gleich geblieben. Das Gesundheitsamt der Region Hannover zählte in der Stadt 79 tagesaktuelle Fälle von Covid-19 einen weniger als gestern. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 521 Menschen aus Ronnenberg mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von 165 am Montag auf 157 zurück.

In der Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 25.281 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region Hannover bei 133,7.

Von Uwe Kranz