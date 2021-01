Ronnenberg

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle ist über das Wochenende in Ronnenberg deutlich angestiegen. Nach 62 Infektionen mit dem Coronavirus am Freitag zählte das Gesundheitsamtes der Region Hannover in der Stadt am Montag 80 tagesaktuelle Fälle von Covid-19. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 521 Menschen aus Ronnenberg mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steig von 148,9 am Freitag auf 165 am Montag an.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 25.148 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind inzwischen 21.533 Personen wieder genesen. 538 Menschen sind infolge einer Corona-Infektion verstorben. Insgesamt sind 3243 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region Hannover bei 134,9.

Von Uwe Kranz