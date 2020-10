Ronnenberg

Der 7-Tage-Inzidenzwert für die Stadt Ronnenberg ist mit 56,3 (Vortag 52,3) weiter gestiegen und liegt nach wie vor deutlich über dem der Region Hannover, der am Mittwoch bei 39,1 lag. Von Dienstag auf Mittwoch stieg die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten in den sieben Ortsteilen auf insgesamt 18. Insgesamt 113 Ronnenberger haben sich seit dem Auftreten der Pandemie mit dem Virus angesteckt, im Vergleich zum Vortag sind das zwei Menschen mehr. In der Region sind aktuell 774 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 5396. uwk

Von Uwe Kranz