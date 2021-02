Ronnenberg

Mit einigem Auf und Ab pendelt die Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in Ronnenberg in den vergangenen Tagen immer um die Fünfziger-Marke herum. Ein klarer Trend ist nicht erkennbar. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete im Vergleich am Donnerstag wie am Mittwoch weiterhin 54 Fälle. Allerdings stieg die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 auf jetzt 619 an.

Demnach stehen in diesem Zeitraum sieben neuen genauso viele Fälle von Personen gegenüber, die entweder genesen oder gestorben sind. In der täglichen Statistik wird dieser Wert nicht differenziert dargestellt. Allerdings gab die Region am Donnerstag den aktuellen Stand der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. In Ronnenberg wie in Gehrden sind das jeweils fünf, in Wennigsen sind demnach sieben Todesopfer zu beklagen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg ist von 128,8 auf 124,8 noch einmal leicht zurückgegangen. Damit ist Ronnenberg nicht mehr in der absoluten Spitzengruppe in der Region vertreten. In der Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 29.581 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover lag am Mittwoch bei 110,6.

Von Uwe Kranz