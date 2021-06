Ronnenberg

Fast kompletter Stillstand bei den Zahlen zur Corona-Pandemie in Ronnenberg: Laut dem Gesundheitsamt der Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt am Dienstag weiterhin bei 4,0. Im regionsweiten Vergleich ist dies der zweitniedrigste Wert. Wennigsen, Pattensen, Gehrden und Burgdorf liegen hier rechnerisch bei null. Am Dienstag gelten in Ronnenberg sechs Personen als infiziert. Neue Infektionen gab es indes nicht. Seit Ausbruch der Pandemie hat es in Ronnenberg insgesamt 1067 Fälle gegeben.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz der gesamten Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 11,8 angegeben.

Von Uwe Kranz