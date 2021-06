Ronnenberg

Das Gesundheitsamt der Region Hannover gibt am Dienstag für die Stadt Ronnenberg die Sieben-Tages-Inzidenz einen im Vergleich zum Vortag unveränderten Wert von 16,1 an. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in der Stadt seit März 2020 wurde sogar um eine auf 1058 nach unten korrigiert. Das ist erforderlich, wenn beispielsweise Infektionsfälle nachträglich anderen Kommunen zugeordnet werden müssen. Aktuell gelten nur noch 15 Personen im Stadtgebiet als mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Person weniger als am Montag.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist aber die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 28,2 angegeben und hat damit die letzte vorgegebene Grenze von 35 unterschritten.

Von Uwe Kranz