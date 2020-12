Ronnenberg

Keine Weihnachtsmärkte, kein Adventssingen, keine Weihnachtsfeiern, keine Krippenspiele. Von den üblichen Ritualen zur Weihnachtszeit bleibt für viele Ronnenberger nicht viel übrig. In der Corona-Krise siegen die Einschränkungen über die Feiertagsgewohnheiten. Die Bürger der Stadt haben aber viel Verständnis für die Maßnahmen. Sie wollen sich an die Regeln halten, um die Pandemie einzudämmen. Auch wenn diesmal nur Feiern im kleinen Kreis erlaubt seien, freuen sich alle auf die bevorstehenden Festtage.

„Wir treffen uns am Heiligen Abend mit den Eltern. Auf eine große Familienfeier verzichten wir in diesem Jahr“, erzählen Celine Voss und Pascal Feuß. Den Jahreswechsel wollen sie bei einem gemütlichen Essen zu zweit verbringen. Das sei zwar anders als sonst zu Silvester, aber es müsse eben sein, sagen sie.

Pascal Feuß (links) und Celine Voss feiern Weihnachten mit den Eltern. Den Jahreswechsel verbringen sie zu zweit. Quelle: Heidi Rabenhorst

Verzicht macht ein bisschen traurig

Paul Kick feiert Weihnachten mit seinen Eltern und seinem Bruder. „Das haben wir auch schon vor Corona so gemacht“, berichtet der 19-Jährige. Nach der Bescherung am späten Nachmittag werde man bei einem gemeinsamen Essen gemütlich zusammensitzen. Und auch den letzten Tag des Jahres will er in kleiner Runde begehen. Er habe sich noch nicht entschieden: „Vielleicht bleibe ich zu Silvester bei meinen Eltern, oder ich gehe zu meinem Freund und dessen Eltern“, fügt er hinzu. Das wolle er ganz spontan entscheiden. Natürlich sei er traurig, dass es keine großen Feiern gebe in diesem Jahr. „Aber wir müssen die Regeln akzeptieren und einhalten.“

Paul Kick feiert Weihnachten mit der Familie. Am Silvesterabend ist er bei einem Freund eingeladen. Vielleicht bleibt er aber auch bei seinen Eltern zu Hause. Quelle: Heidi Rabenhorst

Cosima Wohlt und ihr Ehemann Christian Herrmann-Wohlt wohnen mit ihren Eltern in einem Mehrfamilienhaus. „Wir feiern das Weihnachtsfest ganz Corona-konform“, erzählt die 32-Jährige. Und auch dem Treffen zu Silvester mit fünf Personen aus zwei Haushalten stehe nichts im Wege. Auf die traditionellen großen Familientreffen an den Festtagen müsse verzichtet werden. „Das tut weh, saßen wir doch sonst mit bis zu 16 Personen unterm Baum“, fügt sie ein bisschen wehmütig hinzu. Aber es kämen ganz bestimmt wieder bessere Zeiten. „Je mehr wir uns jetzt an die strengen Regeln halten, desto schneller sind wir das Virus los“, sagt sie hoffnungsvoll.

Der Besuch der Christmette darf nicht fehlen

Das Beste aus der Krise macht auch Paul von Kossak. Der 87-Jährige verbringt die Festtage mit seiner Ehefrau Inge abwechselnd bei den vier Söhnen. Der Besuch der Christmette dürfe allerdings auch in dieser Zeit nicht fehlen. „In den vergangenen Jahren waren wir an Heiligabend bis zu 20 Personen. Das geht diesmal nicht“, sagt der betagte Senior. Aber auch diese Krise werde man überstehen. Den Silvesterabend werde er wie sonst auch mit seiner Frau verbringen. Man werde bei einem schönen Essen gemütlich zusammensitzen.

Paul von Kossak feiert Weihnachten mit seiner Frau abwechselnd bei den vier Söhnen. Das neue Jahr begrüßt das Ehepaar in trauter Zweisamkeit. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auch Frauke Rohland will aus der gegenwärtigen Situation das Beste machen. Weihnachten will sie bei sich zu Hause mit Töchterchen Klara (3), den Eltern und ihrer Schwester mit Schwager feiern. Silvester werde sie mit Schwester und Schwager beim Raclette-Essen und einem Glas Wein feiern. Eigentlich war eine große Feier bei ihr Zuhause geplant. „Aber wie heißt es immer so schön: Der Mensch denkt und Gott lenkt“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Von Heidi Rabenhorst