Ronnenberg

Deutlicher Anstieg der Corona-Fälle in Ronnenberg über das Wochenende: Das Gesundheitsamt hat am Montag 21 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings gelten im gleichen Atemzug auch 14 Personen als genesen und werden aus der Statistik gestrichen. Einen Hotspot gebe es laut einer Sprecherin der Region aber nicht. Die Fälle seien im privaten und familiären Bereich aufgetreten.

Aktuell sind 83 Menschen im Ronnenberger Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 988 Ronnenbergerinnen und Ronnenberger positiv auf Covid-19 getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag in Ronnenberg auf 201,3 gestiegen. Am Freitag lag sie noch bei 177,1. Damit weist die Stadt aktuell den höchsten Wert in der Region auf. Die Inzidenz in der gesamten Region Hannover beträgt laut Robert-Koch-Institut 116,8.

Von Dirk Wirausky