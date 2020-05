Ronnenberg

Die persönliche Schulanmeldung für Kinder, die im Sommer 2021 an einer der vier Grundschulen in der Stadt Ronnenberg eingeschult werden, ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage im herkömmlichen Umfang abgesagt worden. Stattdessen werden den Eltern Unterlagen für eine schriftliche Anmeldung zugeschickt.

Die Fristen fallen an den Einrichtungen unterschiedlich aus: An der Grundschule Ronnenberg sollen die Unterlagen bis Freitag, 29. Mai, ausgefüllt an die Postadresse Grundschule Ronnenberg, Am Kirchhofe 10, in 30952 Ronnenberg zurückgeschickt werden.

Von der Theodor-Heuss-Schule in Empelde bekommen die betroffenen Eltern in diesen Tagen per Post die Nachricht, dass sie ihre Kinder schriftlich anmelden müssen. Die Unterlagen sollten nun bis Montag, 11. Mai, an die Schule zurückgesandt werden. Anmeldebögen können auch auf der Internetseite der Schule theodor-heuss-schule-empelde.de heruntergeladen werden.

Eltern, deren Kinder zum Schuljahr 2021/2022 in Benthe eingeschult werden, haben die Anmeldeunterlagen bereits per Post erhalten. Dort wurden die Eltern gebeten, diese ausgefüllt und unterschrieben bis zum 8. Mai an die Postadresse Grundschule Benthe, Bergstraße 3b, in 30952 Ronnenberg zurückzusenden.

An der Regenbogenschule in Weetzen sind die betroffenen Eltern in einen Elternbrief zur Lage bezüglich der Einschulungen in dieser Einrichtung informiert worden. Die zugesandten Anmeldeunterlagen müssen ausgefüllt bis zum 29. Mai an die Schule zurückgeschickt werden.

Von Uwe Kranz