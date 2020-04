Corona-Krise: Geschäftsleben kommt in Ronnenberg nur langsam in Schwung

Ronnenberg

Im Stadtgebiet von Ronnenberg kommt das Geschäftsleben nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie nur langsam wieder in Schwung. Seit Montag dürfen immerhin wegen gelockerter Regelungen wieder deutlich mehr Läden öffnen. In allen Einzelhandelsgeschäften mit einer Größe von bis zu 800 Quadratmetern können jetzt wieder Kunden bedient werden – mit Sicherheitsvorkehrungen. Trotzdem leiden vor allem die kleineren Läden im Ortskern von Ronnenberg weiterhin unter den Auswirkungen der Krise: Die Umsatzeinbußen sind enorm.

Im Laden Goldschmiedekunst Wegner an der Straße Lange Reihe läuft das Geschäft nach der fünfwöchigen Zwangspause nur langsam wieder an. „Die Leute kaufen Batterien für ihre Uhren oder geben die Reparatur eines Armbands in Auftrag“, sagt Inhaberin Petra Wegner. Schmuck werde in dieser Krisenzeit offenbar vorerst nicht so dringend benötigt. Die Inhaberin hat gemeinsam mit ihrem Mann Detlev vor dem Kassenbereich eine Plexiglasscheibe zum Schutz vor Infektionen angebracht. „Bei Beratungen ziehe ich auch einen Mundschutz über“, sagt Wegner.

„Der Umsatz war durch die Schließung mit einem Schlag weg“

Sie hat für das Geschäft Soforthilfe beantragt. „Der Umsatz war ja durch die Schließung mit einem Schlag weg. Ausgaben wie die Ladenmiete laufen aber weiter“, sagt die Geschäftsfrau. Ihr Mann habe in der Werkstatt erst noch einige Reparaturen abgearbeitet und Ausstellungsstücke für die Vitrine angefertigt. „Dazu noch etwas Papierkram, mehr konnten wir nicht machen“, sagt Wegner. Immerhin sei die erste Rate der Soforthilfe schon überwiesen worden.

Petra und Detlev Wegner haben für ihren Laden Soforthilfe beantragt. Quelle: Ingo Rodriguez

Bücher werden online oder telefonisch bestellt

In der benachbarten Buchhandlung hat sich Inhaberin Wiebke Williges mit Tricks durch die Schließzeit manövriert. Die Stadt hatte ihr den Verkauf mit Einschränkungen erlaubt: „Kunden konnten telefonisch oder online Bücher bestellen“, sagt Williges. Einen Tag später hätten die Kunden dann am Laden geklopft. „Dann habe ich das verpackte Buch mit Rechnung in eine Wanne vor der Eingangstür gelegt“, sagt Williges. So habe die kontaktlose Übergabe funktioniert. „Das Geld wurde überwiesen“, sagt sie.

Ihre Umsatzeinbußen seien trotzdem erheblich. „Wie in der Tourismusbranche profitieren wir Buchhändler immer sehr vom Ostergeschäft, weil sich Kunden dann ihre Urlaubslektüre besorgen“, sagt Williges. Dieses Geschäft sei wegen der Krise komplett weggebrochen. „Außerdem konnten die Kunden nicht durch den Laden schlendern und in Ruhe nach Lektüre suchen können“, sagt die Geschäftsfrau. Sie habe für eine Mitarbeiterin Kurzarbeit beantragt – und für ihren Laden Fördergeld. „Den Ausfall des unternehmerischen Gewinns – das Geld, wovon ich mir mein Brot kaufe – ersetzt mir aber niemand“, sagt Williges. Immerhin sei ihr Laden nun wieder geöffnet. Sie hat eine durchsichtige Schutzwand vor der Kasse und eine Desinfektionstation im Laden aufgebaut.

Wiebke Williges beklagt den Wegfall des kompletten Ostergeschäftes. Quelle: Privat

Bis zu 70 Prozent vom Umsatz ist weg

Im Geschäft gegenüber hat auch Christian Rischbieter mit den Folgen der Krise zu kämpfen. Dabei ist Rischbieter Optik als Bestandteil der Gesundheitsbranche „systemrelevant“ und war durchgehend geöffnet. „Es sind aber kaum Kunden gekommen. Wir haben ab und zu eine Brille repariert“, sagt Rischbieter. Neukäufe seien kaum verzeichnet worden – vermutlich, weil weniger Menschen wegen der Ansteckungsgefahren zum Augenarzt gegangen seien. „Der Arzt verschreibt zwar die Brillen, bezahlen müssen die meisten Kunden aber selbst“, sagt der Geschäftsmann. Weil etwa 60 bis 70 Prozent dieser Umsätze weggebrochen seien, habe er für seine beiden Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt und einer 450-Euro-Kraft kündigen müssen. Im Laden gilt weiterhin höchste Vorsicht: „Wir benutzen Mundschutz und Desinfektionsmittel, aber keine Schutzwand, weil wir für unsere Arbeit dicht an den Kunden ran müssen“, erklärt Rischbieter das Problem.

Auch das Geschäft Rischbieter Optik leidet unter den Auswirkungen der Krise. Quelle: Ingo Rodriguez

Schwere Zeiten für Physiotherapie

Kontakt zu vermeiden, ist auch in der Physiotherapiepraxis Ronnenberg an der Benther Straße schwer. Deswegen sind auch dort erhebliche Umsatzeinbrüche registriert worden. „Ältere Patienten und chronisch Erkrankte sollen zu ihrem eigenen Schutz vor einer Corona-Ansteckung nicht zu uns kommen. Wir machen kaum Hausbesuche, die Pflegeeinrichtungen dürfen wir nicht besuchen“, sagt Mitarbeiterin Roxana Diebold. Abgearbeitet würden nur ärztliche Verordnungen für Physiotherapie. „Es gehen aber zurzeit weniger Menschen zu den Ärzten, also kommen zu uns auch weniger Patienten“, sagt Diebold.

In der Physiotherapiepraxis arbeitet Mitarbeiterin Roxana Diebold mit einem jüngeren Patienten mit Sicherheitsabstand und Schutzmasken. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit Fahrradreparaturen über Wasser gehalten

Im Marktzentrum Ronnenberg hat das Fahrradgeschäft von Besitzer Carsten Angermann unter der wochenlangen Zwangspause gelitten. „Ich habe etwa 20 Räder weniger verkauft und auch kein Zubehör“, sagt er. Trotzdem habe er keinen Förderantrag gestellt. „Ich konnte über den Hintereingang Fahrräder und Reparaturaufträge annehmen“, sagt Angermann. So habe er sich über Wasser gehalten. Seit der Wiedereröffnung habe er in nur drei Tagen sieben Räder verkauft“, äußert er sich erleichtert.

Carsten Angermann hat sich und sein Fahrradgeschäft im Ronnenberger Marktzentrum mit Reparaturen durch die Krise manövriert. Quelle: Ingo Rodriguez

In Empelde herrscht schon wieder reger Betrieb Anders als in der Kernstadt Ronnenberg ist in Empelde das Geschäftsleben inzwischen offenbar bereits wieder gut in Schwung gekommen. Vor allem in den Filialen von großen Einzelhandelsketten wie Kik an der Berliner Straße sowie dem Schuhhändler Reno, Jeans Fritz und Ernstings Family im Fachmarktzentrum an der Chemnitzer Straße herrscht schon reger Betrieb. Die Mitarbeiter dieser Geschäfte verweisen auf die Frage nach möglichen Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise nur schulterzuckend auf die Konzernzentralen. Zwar müssen sich die Kunden in diesen Empelder Filialen auch an die Sicherheitsbestimmungen halten. Das Geschäft laufe aber schon wieder sehr gut, sind sich die Mitarbeiter dort fast gleichlautend einig. ir

Vor den Geschäften des Fachmarktzentrums in Empelde herrscht schon wieder reger Betrieb. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez