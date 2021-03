Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg tut vieles, um ihren Senioren zu helfen. „Ich logge mich auch online ein und setze die Leute auf die Warteliste für einen Impftermin“, berichtet Birgit Sommerfeld vom Team Soziale Dienste. Schon zig mal habe sie dabei ihre private Handynummer angeben müssen. Eine Mobilnummer ist zwingend notwendig, um jemanden zu registrieren. Trotzdem hat sie nicht immer den erhofften Erfolg.

Die Menschen über 80 hätten häufig kein Handy, geschweige denn einen Computer, um das eigenständig zu machen, sagt Sommerfeld. Es sei ein ziemliches Durcheinander. Zudem seien die Anforderungen bei dem Prozedere nicht altersgerecht. Das unterstreicht auch Mechthild Bremer (Name von der Redaktion geändert) aus Empelde. Die 83-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Mann hätten es nicht geschafft, sich anzumelden. Ein Verwandter habe das für sie übernommen. „Er hat meinen Mann, mich und meine Schwester, die auch bei uns wohnt, für denselben Tag registriert“, erzählt sie.

„Da war mein Blutdruck auf 160“

Als dann endlich der Brief mit dem Termin kam, sei das Erstaunen jedoch groß gewesen. „Ich sollte an einem anderen Tag als die beiden anderen kommen, die beiden dann noch zu unterschiedlichen Uhrzeiten“, erzählt Bremer, inzwischen schon in einem leicht süffisanten Ton.

„Da war mein Blutdruck auf 160“, erinnert sich die Rentnerin. Zudem habe sie in den Medien gelesen, dass die Senioren mit dem Auto oder dem Rad nach Laatzen fahren sollen. „Da hab ich gedacht, die drehen komplett durch“, erzählt sie weiter. Viele in ihrem Alter seien nicht fit genug, um mit dem Rad zu fahren, viele auch nicht mehr mobil. Sie habe auch überlegt, die öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. „Aber die fallen ja manchmal wegen Bauarbeiten aus, und wenn das dann genau an dem Tag ist, wäre das ärgerlich“, sagt sie.

Bei der Stadt Ronnenberg habe sie sich dann zu möglichen Alternativen informiert. Und Sommerfeld hat Auskunft erteilt. „Senioren können sich bei ihrem Hausarzt einen Transportschein ausstellen lassen. Mit dem übernehmen die Kassen oder das Land die Taxikosten.“

Ehrenamtliche gehören oft selbst zur Risikogruppe

Fahrdienste kann die Stadt nicht anbieten. In der Seniorenberatung seien zwar auch momentan viele Ehrenamtliche tätig, die Einkäufe erledigten oder auch mal nur zum Plaudern an den Balkon oder die Haustür kämen. Doch diese Menschen, die häufig selbst schon der Risikogruppe angehörten, habe Sommerfeld nicht guten Gewissens für diese Unterstützung einspannen können.

Ähnlich habe sich die Kirche dazu positioniert. Auch dort seien die meisten Menschen, die ein Ehrenamt ausführten, überwiegend bereits älter und somit eher zu schützen. Zudem sei der Aufwand einfach zu groß. Das fange schon damit an, dass die Helfer die Autos mit einer Plexiglasscheibe ausstatten müssten – als Spuckschutz. „Wir haben auch mit den Rettungsdiensten gesprochen, da ist es leider eine Kostenfrage“, sagt Sommerfeld und betont noch einmal: Das Prozedere mit den Transportscheinen sei absolut in Ordnung.

Die Bremers werden sich nun wohl von einer Verwandten fahren lassen, die dann dreimal hin und zurück düst, um ihre Lieben impfen zu lassen. Und auch wenn Mechthild Bremer immer noch ziemlich erzürnt über das ganze Hin und Her ist, steht für sie jetzt wenigstens fest: Sie bekommt ihre Impfung. Der in der ersten Erregung erwogene Verzicht auf die Termine ist vom Tisch. Und sie stellt fest: „Andere trifft es schlimmer.“

Von Janna Silinger