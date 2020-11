Ronnenberg

Die Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus sind in Ronnenberg von Montag auf Dienstag deutlich zurückgegangen. Nach den aktuellen Zahlen der Region Hannover liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Stadt bei 132,7 (Vortag: 152,8). Deutlich höher ist der Wert inzwischen in Laatzen (244,9 bei 131 aktuell Infizierten) und Lehrte (196,2/124).

Im Schnitt aller 21 Kommunen liegt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner nach Berechnungen des Landes Niedersachsen bei 1117,7. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in den sieben Ronnenberger Ortsteilen ist von Montag auf Dienstag auf 69 (66) gestiegen. Insgesamt 182 Ronnenberger haben sich somit seit dem Auftreten der Pandemie mit dem Virus angesteckt. Das sind sechs mehr als am Montag. In der Region sind aktuell 2098 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 7463.

Von Uwe Kranz