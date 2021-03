Ronnenberg

In Ronnenberg gibt es am Montag acht aktuelle Corona-Fälle mehr als vor dem Wochenende. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist von Donnerstag über das Wochenende dagegen wieder gefallen. Den Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt das Gesundheitsamt der Region Hannover nun mit 173,1 statt 193,2 am Freitag an. Zum Vergleich: In der gesamten Region liegt er bei 144,1.

Die Anzahl der Infektionen in Ronnenberg seit Beginn der Pandemie ist seit Freitag noch einmal merklich um 14 von 779 auf nun 793 angestiegen. Aktuell infiziert sind am Montag 92 Personen, das sind ebenfalls acht mehr als am Freitag. In der Region haben sich 37.256 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon wurden bis Montag 875 Personen gezählt, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Aktuell gibt das Gesundheitsamt für die Region Hannover 3050 Infektionen an.

Von Uwe Kranz