Ronnenberg

Teilen ist das neue Haben. Dieses Credo gilt auch für das Angebot, sich mit anderen Menschen ein Auto zu teilen. „ Carsharing ist heute vor allem in Großstädten eine beliebte Alternative zum eigenen Auto“, sagt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie, Klimaschutz bei der Stadt Ronnenberg. Doch auch in ländlichen Gebieten könne Carsharing funktionieren. Davon sei die Stadtverwaltung Ronnenberg überzeugt. Auch sie selbst sei ein Fan davon. „Meistens fahre ich mit dem Fahrrad, aber manchmal nutze ich auch Carsharing“, verrät die Lindenerin.

Wenn es nach ihr ginge, soll das Angebot zum „Autoteilen“ auch in Ronnenberg so schnell wie möglich erweitert werden. Um den genauen Bedarf zu klären, werden jetzt die Bürger befragt. Wie genau das Angebot nämlich aussehen soll, sei noch nicht klar. „Die Bürger können es mitgestalten, denn sie werden zum Thema befragt“, so Unterricker. Ab sofort können sich interessierte Bürger den Fragebogen im Internet unter ronnenberg.de/umfrage herunterladen.

500 Fragebögen

Zusätzlich verteilt Elena Kaip in den nächsten Tagen etwa 200 Fragebögen am Straßenbahnendpunkt in Empelde sowie am Bahnhof in Weetzen. Außerdem legt die Verwaltungspraktikantin weitere 300 Stück in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg sowie eventuell auch in verschiedenen Kreditinstitutionen aus.

„Wir möchten mittels des Fragebogens herausfinden, wie das Mobilitätsverhalten der Bürger aussieht und wie groß die Nachfrage für das Angebot von Carsharing und E-Mobilität ist“, so Unterricker. Gefragt wird unter anderem nach der Häufigkeit der künftigen monatlichen Nutzung, nach den geschätzten Kilometer pro Nutzung sowie nach den Kosten, die im Monat maximal anfallen sollen. „Wir fragen auch nach der maximalen Entfernung des Ausleihstandortes zum Nutzer sowie dem gewünschten Standort“, so Unterricker.

Ein Fahrzeug steht in Empelde

Ein Car-Sharing-Auto ersetzt etwa sieben bis zehn private Fahrzeuge, erklärt Unterricker. Es gebe viele Anbieter mit stationsbasierten und sogenannten Free-floating-Angeboten. „Auch hier kommt es auf die Größe der Nachfrage an“, so Unterricker. Denn nur mit einer entsprechenden Nachfrage sei ein gutes Angebot an Pkw für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten wirtschaftlich zu schaffen. Neben Einzelbürgern sollen auch Vereine, Institutionen und Firmen das Angebot nutzen können.

Zu Unterrickers Freude gebe es in der Stadt Ronnenberg bereits ein Auto, das „geteilt“ werden kann. Das von der Firma Stadtmobil Hannover in der Löwenberger Straße 2 in Empelde stationierte Auto werde seit 2013 gut genutzt. „Bis zur Corona-Krise war es kostendeckend. Nun läuft es langsam wieder an“, berichtet Stadtmobil-Mitarbeiterin Judith Siano auf Nachfrage.

„Die E-Mobilität mit Strom aus erneuerbaren Energien trägt lokal zur emissionsfreien Mobilität bei“, sagt Unterricker. Daher, und vor allem weil sie finanziell gefördert werde, gewinne sie immer mehr an Akzeptanz in der Bevölkerung. „Vor allem für Hausbesitzer mit eigenen Solarstromanlagen ist die Nutzung eines E-Autos für den selbst erzeugten Strom interessant“, fügt sie hinzu. Die Installation einer Ladebox werde sogar mit 500 Euro vom enercity-Fonds proKlima gefördert.

Ladestation an Haltestelle

Zwingende Voraussetzung für die Nutzung eines E-Fahrzeuges gerade in den verstädterten Regionen, in denen keine privaten Lademöglichkeiten bestehen, sei jedoch die Einrichtung von öffentlichen Ladestationen. „Wir haben das Glück, dass auf dem Park-&-ride-Parkplatz am Straßenbahnhaltepunkt Empelde eine von Enercity aufgestellte Station vorhanden ist, an der gleichzeitig zwei elektrisch betriebene Fahrzeuge aufgeladen werden können“, so Unterricker. Die Auswertung des Fragebogens erfolge am Ende der Sommerferien.

Am Park & Ride Parkplatz an der Empelder Wendeschleife steht eine öffentliche Ladestation für E-Fahrzeuge. Quelle: Privat

Info: Der Fragebogen kann bei allen Verwaltungsstellen abgegeben sowie per Post an Stadt Ronnenberg, Team Ökologie, Klimaschutz, Hansastraße 38, 30952 Ronnenberg oder per Email gesendet werden. Informationen zur Umfrage erteilt Andrea Unterricker vom Team Ökologie, Klimaschutz unter der Telefonnummer (05 11) 4 60 03 51 oder per Mail an oekologie@ ronnenberg.de.

Von Heidi Rabenhorst