Die Stadt Ronnenberg setzt ihre Klimaschutzoffensive fort. Nach den jüngsten Bemühungen um zusätzliche Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen und privaten Dächern will die Stadtverwaltung nun gezielt den Ausbau der Elektromobilität fördern. Privatbesitzer erhalten ab sofort noch höhere Zuschüsse, um sich eigene Ladeboxen für das Betanken von Elektroautos anzuschaffen. Außerdem hält die Stadt beharrlich an ihrem Ziel fest, ein kommunales Carsharing-Modell einzuführen.

Umfrage wird mit weiteren 2000 Fragebögen fortgesetzt

„Wir haben jetzt noch einmal 2000 Exemplare eines Fragebogens an Mieter der Wohnungsbaugesellschaft KSG verschickt“, sagt Andrea Unterricker vom Team Ökologie und Klimaschutz der Stadt. Mit der Umfrage will die Stadt den Bedarf für ein geplantes Carsharing-Modell und für E-Mobilität ermitteln. Im Sommer hatte die Verwaltung mit der Fragebogenaktion bereits begonnen und rund 500 Exemplare in öffentlichen Einrichtungen ausgelegt sowie an Bahnstationen verteilt. „Es sind bislang aber nur 40 ausgefüllte Exemplare zurückgekommen, deshalb setzten wir die Aktion fort“, sagt Unterricker.

Gefragt wird unter anderem nach der geschätzten Anzahl von Fahrten mit einem Gemeinschaftsauto pro Monat sowie nach den Kosten, die maximal anfallen sollen. Außerdem sollen die Teilnehmer der Umfrage Angaben zur maximalen Entfernung des Ausleihstandortes und zum gewünschten Standort machen.

Bewusstere Planung von Autofahrten, weniger zugeparkte Straßen

Ein Carsharing-Auto ersetze etwa sieben bis zehn private Fahrzeuge, beschreibt Unterricker den Beitrag zum Klimaschutz. Carsharing fördere den Umweltschutz, weil weniger Autos produziert werden müssten. Ein gemeinschaftlich genutztes Fahrzeug sorge auch für eine bewusstere Planung von Autofahrten. „Außerdem sind dann die Straßen von weniger Autos zugeparkt“, nennt sie die angestrebten Vorteile.

Bislang gibt es in Ronnenberg nur ein Carsharing-Fahrzeug der Region Hannover. „Der Wagen wird von Mitarbeitern genutzt und steht nach Dienstschluss Privatleuten zur Ausleihe zur Verfügung“, sagt Unterricker. Ähnliches plant auch die Stadt Ronnenberg. Die Kommune will für einen Anbieter der gemeinsam genutzten E-Autos der sogenannte Ankerkunde werden, der einen Mindestumsatz garantiert. Das lohne sich wirtschaftlich jedoch nur, wenn die Wagen auch nach dem Dienstschluss der Stadtmitarbeiter von möglichst vielen Privatleuten ausgeliehen würden, sagt Unterricker. Auch Vereine, Institutionen und Firmen können demnach das Angebot nutzen.

Bund gewährt Zuschuss von 900 Euro pro privater Ladestation

Zweiter Baustein der Ronnenberger E-Mobilitätsoffensive ist der angestrebte Ausbau der Anzahl von Ladeboxen für die emissionsfreien Elektroautos. Bislang wurde die Installation einer privaten Ladestation in Ronnenberg vom Enercity-Fonds Proklima jeweils mit 500 Euro gefördert. Laut Unterricker ist dieses Angebot nun ausgelaufen. Dafür werde der Ausbau der Ladeinfrastruktur ab sofort vom Bund gefördert. „Private Stationen werden von der bundeseigenen KfW-Bank jetzt sogar mit 900 Euro pro Ladepunkt bezuschusst“, sagt Unterricker.

Mit der Umfrage unter den KSG-Mietern soll auch der Bedarf an weiteren öffentlichen Ladepunkten ermittelt werden. Bislang gibt es seit dem Frühjahr am Park-and-Ride-Parkplatz des Straßenbahnhaltepunktes in Empelde eine von Enercity aufgestellte Station sowie seit Oktober vor dem Rathaus III an der Hansastraße eine weitere Ladebox. Laut Unterricker können Mitarbeiter der Stadt und Kunden der Zulassungsstelle dort bislang sogar noch kostenlos Strom tanken. Ab dem nächsten Frühjahr sollen Besitzer von E-Autos dort dann den gewöhnlichen Tarif von Enercity zahlen.

Wie Unterricker berichtet, gab es einer Statistik zufolge Anfang 2018 erst 62 Elektroautos, die Besitzer aus dem Stadtgebiet von Ronnenberg zugelassen hatten. Regionsweit lag der Wert demnach bei insgesamt 2182 E-Autos. Inzwischen seien die Zahlen aber deutlich gestiegen. Seit gut einer Woche gibt es in Ronnenberg aber mindestens noch ein E-Auto mehr. Vertreter des Enercity-Fonds Proklima und des Energieversorgers Avacon übergaben vor dem Rathaus in Empelde ein E-Auto zur Nutzung für Dienstfahrten an Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Das ist das erste elektrisch betriebene Dienstauto der Stadt. Es soll unter anderem von Mitarbeitern für Außentermine genutzt werden“, sagt Unterricker. Die dreijährige Leasingdauer werde von Proklima mit 5000 Euro und von Avacon mit 3600 Euro finanziert. Für das Auftanken nutze die Stadt ihre eigene Ladebox und selbst produzierten Strom.

Hier können Sie sich den Fragebogen herunterladen Der Rat der Stadt Ronnenberg hat vor etwa einem Jahr eine Neuauflage des Klimaschutzprogrammes beschlossen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung umweltfreundlicher Mobilität. Um den Bedarf an Carsharing und E-Mobilität zu ermitteln, führt die Stadt eine Umfrage durch. Der Fragebogen kann im Internet auf www.ronnenberg.de heruntergeladen werden. Abgeben können ihn Teilnehmer bei allen Verwaltungsstellen oder per E-Mail an oekologie@ronnenberg.de. Informationen zur Umfrage sind unter Telefon (05 11) 4 60 03 51 erhältlich.

