Die CDU in Ronnenberg steht jetzt ganz ohne Frauen im Rat da. Und Wiebke Rohland legt den Finger in die Wunde, wenn sie sagt, es sei unerträglich, als „Quotenfrau“ geholt worden zu sein.

In der CDU Ronnenberg war man in den vergangenen rund acht Jahren offenbar so stolz auf die Bürgermeisterin Stephanie Harms, dass der Stadtverband vergessen hat, ausreichend viele weitere Hoffnungsträgerinnen zu finden und zu fördern. Dabei hätte man damit werben können, dass Frauen in Ronnenberg offensichtlich die höchsten politischen Ämter bekleiden können. Die Einsicht, dies vernachlässigt zu haben, ist bei den Verantwortlichen zwar inzwischen eingetreten – allerdings erst viel zu spät; als deutlich wurde, dass der Frauenanteil auf der CDU-Liste zur Kommunalwahl gegen null tendieren würde.

Intensive Aufbauarbeit ist gefragt

Eine intensive Aufbauarbeit ist in diesem Bereich gefragt. Nicht zu vernachlässigen ist das Wählerpotenzial, welches mit weiblichen Kandidaten direkt angesprochen werden kann. Wenig hilfreich ist es da allerdings, wenn die scheidenden Ratspolitikerinnen nach außen den Eindruck erwecken, Frauen würden in der Ronnenberger CDU-Fraktion kein Gehör finden.

Für den Stadtverband ist dies zudem nicht die einzige Aufgabe in Sachen Selbsterneuerung: Auch bei der Nachwuchsgewinnung hat die Partei auf kommunaler Ebene Nachholbedarf. Zwar gilt der Ronnenberger Ortsverbandsvorsitzende Fynn Nuglisch in diesem Bereich als Hoffnungsträger. Doch wie problematisch es werden kann, wenn man sich auf die Erfolge eines Aushängeschildes verlässt, sollte die CDU in Ronnenberg inzwischen gelernt haben.

Von Uwe Kranz