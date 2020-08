Ronnenberg

Eigentlich ist der Nahverkehrsplan eine wirklich sinnvolle Sache. Viele zukunftsweisende Ideen seien darin zu finden, meint Andrea Unterricker, Leiterin des Fachbereichs Ökologie und Klimaschutz der Stadt Ronnenberg. In dem Plan werden verkehrspolitische Ziele und Vorhaben für Hannover und das Umland aufgeführt, mit Bezug auf die nächsten fünf Jahre. Die Stadt Ronnenberg hat dazu nun Stellung genommen.

Grob lässt sich sagen: Die Mindeststandards sind erfüllt. Kritikpunkte betreffen in erster Linie den Busverkehr. Es gebe nach wie vor Ortsteile, die nicht gut an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen seien, sagt Unterricker. Insbesondere in Ihme-Roloven, Vörie und Benthe gebe es aus der Bevölkerung immer wieder den Wunsch nach einer engeren Taktung der Busse. „Gerade an den Wochenenden und in den Abendstunden ist das sehr dürftig“, kritisiert Unterricker.

„Es fehlt einfach die Nachfrage“

Doch der ÖPNV sei nun einmal Sache der Region. Und diese werde den Wunsch vorerst nicht erfüllen. „Es fehlt aus Sicht der Region einfach die Nachfrage“, erklärt Unterricker. Wenn lediglich zwei Fahrgäste in den Bus einsteigen, sei das nicht wirtschaftlich. „Natürlich versuchen wir trotzdem, die Interessen der Ronnenberger durchzusetzen“, betont die Fachbereichsleiterin.

Deshalb sei die Stadt dabei, eigenen Ideen zu entwickeln, um dieses Problem zu lösen. „Derzeit sind Mitfahrbänke im Gespräch“, erklärt Unterricker, die momentan auf Rückmeldungen aus den Ortsräten zu diesem Vorhaben wartet. Das habe zwar nicht direkt etwas mit dem Nahverkehr zu tun, erfülle aber unter Umständen einen ähnlichen Zweck.

Außerdem räumt Unterricker Mitfahrbänken vor dem Hintergrund des Klimaschutzes eine Rolle ein. „Das große Ziel ist ja immer, dass weniger Menschen das eigene Auto nutzen“, sagt sie. Eine andere Idee, an der sie derzeit arbeitet: das Carsharing in der Stadt vorantreiben. Auch diesbezüglich warte sie noch auf Rückmeldungen seitens der Bürger. „Das muss sich natürlich lohnen“, sagt sie.

Die Busanbindung in Ronnenberg und den Ortsteilen ist für viele Bürger unbefriedigend. Quelle: Janna Silinger

Ein weiterer Wunsch sei ein Bus, der am Ronnenberger Bahnhof hält und diesen zumindest mit der Kernstadt verbindet. Doch auch dies plane die Region derzeit nicht. „Es gab mal eine Linie, die wurde kaum genutzt“, sagt Unterricker. Eigentlich sei es ein No-Go, dass am Bahnhof kein Bus halte. „Wenn bald die Kernstadt umgestaltet wird, kann sich da ja doch einiges verändern“, hofft sie.

In ihrer Stellungnahme zum Nahverkehrsplan fordert die Stadt von der Region Unterstützung beim Ausbau der Haltestellen. 17 Stopps von 77 seien bereits barrierefrei gestaltet. „Es muss aber mindestens eine solche Haltestelle pro Ortsteil geben“, sagt Unterricker. Damit wäre vielen Menschen geholfen.

Parkplatz am Weetzener Bahnhof soll erweitert werden

Ein Punkt, den die Region mit „Priorität 1“ einstuft, ist die Verbesserung der Park-and-ride- sowie Bike-and-ride-Plätze am S-Bahnhof in Weetzen. Diese müssten dringend erweitert werden. In den Plänen sei zudem eine E-Ladeinfrastruktur vorgesehen. Das begrüße die Stadt. „Es ist grundsätzlich unser Ziel, diese Plätze attraktiver zu gestalten, um mehr Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen“, sagt Unterricker. Noch besser sei es, wenn die Bürger mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und das Auto gar nicht nutzen würden.

