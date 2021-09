Ronnenberg

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt seinen Anhängern bei der Bürgermeister-Stichwahl am 26. September, für den SPD-Kandidaten Marlo Kratzke zu stimmen. „Eine hohe Wahlbeteiligung und grüne Stimmen für Marlo Kratzke in der Stichwahl sind wichtig, damit die Mehrheit vom 12. September auch am 26. September noch steht“, betont Dieter Albrecht, Sprecher der Ronnenberger Grünen. Bei einem Gespräch im Anschluss an die für SPD und Grüne erfolgreiche Kommunalwahl seien die Schnittmengen der beiden Parteien noch einmal sehr deutlich geworden.

Klimaschutzaktionsprogramm und Aktionsplan Natur und Landschaft verbindet Grüne und SPD

So könne mit einer rot-grünen Ratsmehrheit und Marlo Kratzke als Bürgermeister die Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und des Aktionsplans Natur und Landschaft deutlich beschleunigt werden. Diese beiden Programme der letzten Legislaturperiode wollen die Grünen in den kommenden Jahren umzusetzen. Dazu brauche es laut Jens Williges Menschen, die hinter diesen Programmen stehen sowie zusätzliches Personal in der Verwaltung. „Marlo Kratzke hat im Gespräch überzeugend dargestellt, dass auch für ihn Klima- und Artenschutz eine zentrale Aufgabe städtischer Politik ist und er die Programme engagiert vorantreiben will“, betont der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat.

SPD-Kandidat Marlo Kratzke zeigt sich erfreut über die Unterstützung und bestätigt die inhaltliche Übereinstimmung von den Grünen und seiner Partei. „Mit mir wird es in Sachen Klimaschutz in Ronnenberg endlich vorangehen. Deswegen freue ich mich, dass Bündnis 90/Die Grünen meine Wahl zum Bürgermeister unterstützen“, sagt er.

Grüne wollen in vielen Bereichen die Weichen stellen

In den kommenden fünf Jahren müssen laut den Grünen in vielen Bereichen die Weichen gestellt werden. Dazu gehörten etwa die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung und die damit verbundenen Modernisierungen aller städtischen Grundschulen, die Neugestaltung der Stadtmitte in Ronnenberg und Empelde, die Entwicklung klimaneutraler Gewerbe- und Baugebiete sowie die Umsetzung einer neuen Mobilität mit einem Radwegekonzept. Wichtig seien auch die Verlängerung der Velorouten sowie ergänzende und neue Modelle zum ÖPNV. „Dass wir die sozialen Themen und Aufgaben einer für alle Generationen lebenswerten Stadt nicht aus dem Blick verlieren, ist sowohl für die Grünen als auch für die SPD eine Selbstverständlichkeit“, sagt das grüne Ratsmitglied Dorothea Pein.

Von Sarah Istrefaj