Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung im Fall mehrerer brennender Transporter, die entlang der Ludolf-Knigge-Straße in Ronnenberg abgestellt waren. Inzwischen gehen die Beamten von Brandstiftung als Ursache der Feuer aus. Am Sonnabend, 12. Oktober, hatten bisher noch unbekannte Täter gegen 21.30 Uhr einen Transporter an der Ludolf-Knigge-Straße angezündet. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Nach Angaben der Ermittler hatten Anwohner Flammen an dem Mercedes bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen.

Experten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover haben den Transporter am Montag genauer untersucht und gehen jetzt von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 3500 Euro. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 109 55 55 melden.

Bereits wenige Tage zuvor hatten an derselben Straße zwei weitere Transporter in Flammen gestanden. Die Polizei konnte damals die Brandursache nicht zweifelsfrei ermitteln. In der Bevölkerung hatten die teilweise gegen alle Regeln in einer Spielstraße abgestellten Transporter für viel Unmut gesorgt.

