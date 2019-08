Ronnenberg

Auch im September nimmt die Region Hannover wechselnd in den Kommunen Ronnenberg, Uetze, Burgdorf, Burgwedel, Sehnde und Gehrden Geschwindigkeitsmessungen vor. Die drei Termine, die das Stadtgebiet von Ronnenberg betreffen, hat die Region am Mittwoch bekanntgegeben. Demnach steht der Blitzer am Freitag, 6., Dienstag, 17., und Donnerstag, 26. September an einem Ronnenberger Straßenrand.

An welchem Standort und wie lange die Messungen vorgesehen sind, geht aus der Meldung üblicherweise nicht hervor, um die Autofahrer im besten Fall im gesamten Stadtgebiet zu einer bewussteren Fahrweise zu animieren.

Weiterhin nicht angekündigt sind die Messungen, die die Stadt in Eigenregie vornehmen will. Dazu soll das Messgerät der Gemeinde Wennigsen ausgeliehen werden. Ein Mitarbeiter wurde für diese Aufgabe bereits geschult. Dagegen behält sich die Polizei in Ronnenberg während des gesamten Monats die Möglichkeit zu spontanen Messaktionen vor.

Von Uwe Kranz