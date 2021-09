Ronnenberg

In jedem Monat nimmt die Region Hannover auf dem Gebiet der Stadt Ronnenberg an mehreren Terminen Geschwindigkeitsmessungen vor. Die Termine werden vorab veröffentlicht. Nicht bekanntgegeben werden die genauen Standorte, an denen die Blitzer aufgestellt werden und zu welcher Tageszeit dort gemessen wird.

An folgenden Terminen sind die Kontrollen geplant: Donnerstag, 7., Dienstag, 19., und Freitag, 29. Oktober, Donnerstag, 11., und Dienstag, 23. November, sowie Freitag, 3., Dienstag, 14., und Freitag, 23. Dezember. Die Stadt Ronnenberg hat keine Möglichkeit, selbst Messungen durchzuführen. Allerdings behält sich die Polizei vor, jederzeit mit mobilen Geräten Raser aufzuspüren und Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden.

Von Uwe Kranz