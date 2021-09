Ronnenberg

Der Abschnitt der Bundesstraße 217 zwischen der Kernstadt Ronnenberg und der Stadtgrenze mit Hannover ist gefährlich. Zuletzt gab es innerhalb weniger Monate zwei Unfalltote. Erst vor wenigen Wochen hatte eine Autofahrerin einen Bus gestreift und damit einen Unfall mit vier Fahrzeugen ausgelöst. Eine bessere Bestätigung hätte die Unfallkommission nicht bekommen können, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Temporeduzierung auf 70 Stundenkilometer beschlossen hatte.

Nach der Umsetzung am 17. September veranlasste die Region Hannover nur sechs Tage später bereits Geschwindigkeitskontrollen und verhängte gegen die dabei geblitzten Autofahrer auch gleich Bußgelder. Eine zweite Kontrolle erfolgte am vergangenen Dienstag. Die von den Bußgeldern betroffenen Fahrer waren von dieser Art der Einführung eines Tempolimits nicht erbaut. Viele beschwerten sich bei der Region oder meldeten sich in der Redaktion dieser Zeitung und sprachen davon, dass die Schilder „über Nacht“ geändert worden seien und von „Abzocke“.

„Autofahrer haben das Tempolimit durchaus wahrgenommen“

Die Region weist die Kritik an ihrem Vorgehen indes zurück: Die B 217 zwischen Ronnenberg und Wettbergen sei ein Unfallschwerpunkt. Auf dem Abschnitt hätten sich in den vergangenen Jahren mehrere schwere und sogar tödliche Unfälle ereignet. „Daher hat die Unfallkommission – wie in den örtlichen Medien berichtet – eine Senkung des Tempos auf 70 Stundenkilometer empfohlen“, erklärt Sprecherin Carmen Pförtner. Nach der Umsetzung am 17. September hätten aber die Verkehrsbeobachtungen in den folgenden Tagen gezeigt, dass die Temporeduzierung vielfach nicht beachtet wurden. „Im Sinne der Verkehrssicherheit erschien es daher sinnvoll, relativ zügig über Tempomessungen zu signalisieren, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung ernst zu nehmen ist.“

Die Experten der Region verweisen zudem auf die gewonnenen Messergebnisse: Diese zeigten, „dass die Autofahrerinnen und Autofahrer das Tempolimit durchaus wahrgenommen haben: 87 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit“, rechnet Pförtner vor. Lediglich 1,34 Prozent der Fahrzeuge fuhren demnach schneller als das zuvor geltende Limit von 100 Stundenkilometern. „Hieraus lässt sich ableiten, dass den Verkehrsteilnehmern die Geschwindigkeitsreduzierung sehr wohl bekannt war“, berichtet Pförtner aus den Erfahrungen der Kontrolleure.

Blitzer kein Mittel zum „Abkassieren“

Die Geschwindigkeitsmessung sei überdies kein Mittel, um „abzukassieren“, sondern diene der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, betont die Sprecherin. Bei der gesamten Umsetzung gehe es schließlich um die Entschärfung eines bekannten Gefahrenschwerpunktes. Vor allem für Fußgänger und Radfahrer würden die gefahrenen hohen Geschwindigkeiten eine großes Gefährdungspotenzial mit sich bringen, erklärt dazu Torsten Rode von der Stadt Ronnenberg, der auch in der Unfallkommission vertreten ist. Die vier Fahrspuren in diesem Abschnitt werden dabei zu einem kaum zu überwindenden Hindernis. Langsame landwirtschaftliche Fahrzeuge können im Gegenzug eine Gefahr für schnellfahrende Pkws darstellen. Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge wirkt dem nur entgegen, wenn diese auch beachtet wird.

Von Uwe Kranz