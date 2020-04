Bestattungen in Corona-Zeiten: „Wir müssen jeden Verstorbenen als potenziell infektiös ansehen“

Herr Cordes, wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit aus?

Wir müssen auf Distanz gehen. Das macht uns am meisten zu schaffen. Wenn es einen Verlust zu betrauern gibt, ist das ja normalerweise der Punkt, an dem Menschen zusammenrücken. Darauf müssen wir jetzt verzichten. Die Trauergespräche führen wir mittlerweile größtenteils telefonisch. Das war für uns eine Überwindung. Und wenn ein klassisches Trauergespräch mit Besuch stattfindet, ist es auf zwei Angehörige limitiert. Dann achten wir natürlich darauf, dass alles desinfiziert wird und wir den Abstand einhalten.

Wie gehen Angehörige damit um, wenn sie jetzt anders in ihrer Trauer begleitet werden?

Die Trauergespräche per Telefon werden sehr positiv angenommen. Weitaus problematischer ist, dass wir darauf verzichten müssen, die Verstorbenen zu waschen und anzuziehen. Auch sind keine Abschiednahmen am offenen Sarg mehr möglich, und in Hannover sind Friedhofskapellen gesperrt. Hier in Empelde dürfen wir zwar noch in die Friedhofskapellen rein, was wirklich ein Privileg ist, aber mit maximal zehn Personen. Da spüren wir eine doppelte Hilflosigkeit bei den Angehörigen. Sie haben auf der einen Seite schon das einschneidende Erlebnis des Verlusts. Und dann müssen wir auch noch die Hiobsbotschaft überbringen und sagen: Leute, ihr könnt euch nicht wie gehabt verabschieden. Daher entscheiden sich viele Familien für eine Feuerbestattung. Wir führen also zunächst nur die Einäscherung durch und warten mit der Trauerfeier ab, bis die Krise vorbei ist.

Ist das am Ende der bessere Weg als eine Bestattung im kleinen Kreis?

Ich halte es für sehr wichtig, dass man sich zeitnah verabschiedet, um damit abschließen zu können. Daher würde ich dazu tendieren, dass man es sofort macht, im kleinen Kreis. Ich kann aber auch Menschen verstehen, die sagen: Das geht nicht. Da tickt jeder anders. Es gibt bei der Trauerbewältigung kein Richtig und Falsch.

Sind die strengen Regeln für Bestattungen sinnvoll?

Definitiv. Jeder Kontakt birgt ein Infektionsrisiko. Immer wenn ich einen Verstorbenen bewege, kann daraus auch ein Luftzug resultieren, der aus Mund oder Nase austritt – und das sind potenzielle Infektionsquellen. Nur weil jemand nicht positiv diagnostiziert wurde, heißt das noch lange nicht, dass keine Gefahr von der Person ausgeht. Das ist eine Vorgabe von unserem Branchenverband und vom Gesundheitsamt, dass wir massiv auf Eigensicherung achten müssen und jeden Verstorbenen als potenziell infektiös anzusehen haben.

Wie sieht der klassische Ablauf einer Bestattung in diesen Zeiten aus?

Die meisten versterben ja in Krankenhäusern oder Altenheimen. Wer in den vergangenen Tagen mal versucht hat, in ein Krankenhaus oder Altenheim hineinzukommen, wird die Schutzmaßnahmen bemerkt haben. Bei einem Haussterbefall werden die Verstorbenen von zu Hause abgeholt. Jeder Verstorbene bekommt ein Tuch auf Mund und Nase, das mit Desinfektionsmittel getränkt ist. Der Verstorbene wird in einen Sarg eingebettet, der Sargdeckel wird geschlossen und bleibt geschlossen.

Sie brauchen also Desinfektionsmittel und anderes Schutzmaterial. Wie gut sind Sie ausgerüstet?

Da muss ich einen großen Kritikpunkt anbringen. Der Bestatterberuf ist in Niedersachsen nicht als systemrelevant eingestuft. Das sind unhaltbare Zustände. Wir brauchen Schutzmaterialien, weil wir mit potenziell infektiösen Verstorbenen zu tun haben. Wir brauchen Handschuhe, Desinfektionsmittel, Masken. Aber wir konkurrieren mit den ganzen Hamsterkäufern und haben massive Nachschubprobleme. Wenn ich die Zahlen aus Italien und Spanien höre, dann wird mir ganz anders. Wir sind darauf vorbereitet, aber wir brauchen auch Unterstützung aus der Politik. Wir können das nicht dauerhaft durchhalten, wenn ich für eine Einweg-Atemschutzmaske 5 Euro zahlen muss.

Wir haben aus Italien wirklich schreckliche Bilder gesehen von Militärfahrzeugen, die die Leichen aus Bergamo abtransportieren, weil es keinen Platz mehr in Krematorien und auf Friedhöfen gibt. Kann so etwas auch hier passieren?

Wir sind in Gesprächen mit Friedhofsverwaltungen und Krematorien. Die haben ihre Notfallpläne. Für Feuerbestattungen haben wir in und um Hannover genug Kapazitäten, da mache ich mir keine Gedanken. Die Stadt Hannover hat schon extra Leichenhallen vorbereitet. Und auch wir haben Szenarien durchgespielt, was das Aufrechterhalten des Betriebs betrifft, wenn wir mit einer größeren Anzahl an Verstorbenen innerhalb kürzester Zeit konfrontiert werden. Es ist kein schöner Gedanke, aber wir müssen diesen Gedanken denken. Nur so können wir uns darauf vorbereiten.

Zur Person: Das ist Sven Friedrich Cordes Sven Friedrich Cordes führt das Unternehmen Friedrich Cordes Bestattungen seit Januar 2013 in der dritten Generation. Großvater Friedrich Cordes senior gründete die Bestattungsfirma 1934 mit Standorten in Empelde und Hannover. Sven Friedrich Cordes hat eine Ausbildung zum Bestattungsfachwirt sowie ein Studium der Sozialwissenschaften abgeschlossen.

Von Johanna Stein