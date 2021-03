Hannover

Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Küchenbrand in den Ronnenberger Ortsteil Benthe ausgerückt. Gegen 12. 30 Uhr war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schafstrift ein Brand ausgebrochen. Dabei trug eine Person schwere Verletzungen davon. Sieben weitere wurden, nach bisherigem Stand, leicht verletzt. Die Polizei hat mit der Suche nach der Ursache für den Brand begonnen.

Die Ronnenberger Feuerwehr hatte die Kollegen der Berufsfeuerwehr Hannover zur Unterstützung gerufen. Denn als die ersten Helfer vor Ort waren, stieg bereits eine schwarze Rauchwolke aus dem Gebäude auf. Die Einsatzkräfte erhöhten die Alarmstufe, die Berufsfeuerwehr Hannover kümmerte sich vor Ort um alle Angelegenheiten des Rettungsdienstes. Die Helfer konnten vor Ort ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Wohnungen verhindern. Sie hatten die Flammen in der Küche schnell unter ihre Kontrolle gebracht. Unklar ist noch, ob die betroffene Wohnung derzeit weiter genutzt werden kann.

Von Tobias Morchner