Ganz am Ende platzt der Ronnenberger Marco Nickel mit seinem Angebot wie eine Bombe in die Sitzung des Bauausschusses der Stadt Ronnenberg. Er spreche für eine Investorengruppe, die im derzeit noch grünen Zentrum von Empelde ein größeres Projekt plant und er wolle dem Ausschuss Einsicht in den aktuellen Stand der Planung gewähren, sagte er. Die vorangegangene Diskussion des Gremiums um eine mögliche Veränderungssperre für die betreffende Fläche war damit quasi ad absurdum geführt.

Veränderungssperre kommt für aktuelle Pläne zu spät

Lange hatten die Politiker zuvor darüber diskutiert, ob und wie der bestehende Bebauungsplan 100 aus dem Jahr 2006 geändert werden könnte. Ziel der SPD war es, mit einem Antrag auf eine Veränderungssperre für diesen Bereich, das gesamte Areal zwischen Breite Straße und Berliner Straße mit öffentlicher Beteiligung neu zu überplanen. Timo Fleckenstein von der städtischen Bauaufsicht machte dem Ausschuss allerdings klar, dass dies nicht so einfach sei, und der Rat vor einer Änderung des Bebauungsplans zunächst eine alternative Planung entwickeln müsse. Um aktuell ein Bauvorhaben zu verhindern, sei es dafür ein „bisschen spät“.

Was die Uhr jedoch tatsächlich geschlagen hat, wurde erst mit den Äußerungen Nickels deutlich: Er erklärte, die Investoren strebten den Bau von fünf Gebäuden an, darunter drei Mehrfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser mit bis zu drei geschossen. Insgesamt sollen dabei 55 Wohneinheiten entstehen. Außerdem sei eine Tiefgarage mit 95 Stellplätzen und an der Berliner Straße gegenüber des Rewe-Marktes ein Café geplant. Zudem bieten die Investoren an, sich bei der Gestaltung des Pferdewiese zu einem Park ähnlichen Gelände am Aufbau eines Spielplatzes und von Ruhebänken zu beteiligen, sagte er. Weitere Einzelheiten wollte Nickel allerdings noch nicht öffentlich bekannt geben.

Klärungsbedarf um stadteigene Fläche

Für die Verwirklichung der Pläne möchten die Investoren auch eine angrenzende 750 Quadratmeter große stadteigene Fläche nutzen. Weil er die Diskussion zuvor verpasst hatte, hatte er auch noch nicht erfahren, dass der Ausschuss unter anderem gerade diese vor einer Bebauung bewahren will. Zumindest an dieser Stelle gibt es also noch Klärungsbedarf.

Die sogenannte Pferdewiese soll nach dem Wunsch von Verwaltung und Politik in Ronnenberg nicht bebaut werden. Quelle: Uwe Kranz

Das Bauvorhaben an sich könnte der Rat allerdings nicht mehr verhindern, selbst wenn sich dafür eine Mehrheit finden würde. Wenn die Pläne den Vorgaben des Bebauungsplanes 100 entsprechen, könnte in dessen Geltungsbereich gebaut werden, stellte Bürgermeisterin Stephanie Harms klar. Das Areal teile sich allerdings in drei Teile, wie die Verwaltungschefin während der Diskussion feststellte. Der Bebauungsplan 100 gilt für die von den Investoren gekaufte Fläche und die städtische Fläche, nicht aber für die Pferdewiese. Als dritte Fläche könnte ein Reitplatz am sogenannten grünen Hochhaus ebenfalls bebaut werden.

Bevor die Bombe der Investoren platzte, stimmte der Bauausschuss einstimmig dafür „die Weiterentwicklung im Bereich des Bebauungsplanes 100 mit den angrenzenden unbebauten Grundstücken unter öffentlicher Beteiligung zeitnah“ voran zu treiben. Die Größe der dabei zu überplanenden Fläche dürfte nach Bekanntwerden der neuen Baupläne allerdings deutlich kleiner werden.

