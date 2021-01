Bahnübergang in Vörie wird für Wochen gesperrt

Vörie

Die Deutsche Bahn AG sperrt den Bahnübergang Evestorfer Straße in Vörie von Montag, 1. Februar, bis Freitag, 12. März, 2021. In dieser Zeit kann der gesamte Straßenverkehr – also auch Radfahrer und Fußgänger den Übergang an der Strecke von Hannover nach Hameln nicht passieren. Seitens der Bahn werden dafür Absperrbaken aufgestellt. Als Grund für die Behinderungen gibt das Unternehmen neben Wartungsarbeiten auch die Einrichtung eines zusätzlichen vierten Blinklichtes an. Die Sperrung wurde nach Aussage einer Bahnsprecherin zuvor mit den örtlichen Behörden abgestimmt.

Von Uwe Kranz