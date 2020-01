Bahn baut Lärmschutz in Ronnenberg und Weetzen

Ronnenberg/Weetzen

Ob Lärmschutzmaßnahmen den gewünschten Effekt erzielen, liegt meist im Ohr des Betroffenen. In Ronnenberg und Weetzen wird der Bahnlärm aber auf jeden Fall im Mai und Juni dieses Jahres geringer werden. In diesen beiden Monaten kommt es nämlich aufgrund der Arbeiten zur sogenannten Lärmschutzsanierung zu Sperrungen der Gleise für den Zugverkehr.

„Die Arbeiten haben bereits begonnen“, erklärte Freya Sieger während der Ortsratssitzung in Weetzen am Montag. Die Projektingenieurin verwies auf die orangefarben gekleideten Männer, die entlang der Strecke derzeit Bäume und Büsche zurückschneiden. „Vielleicht haben Sie sie schon gesehen“, mutmaßte die Mitarbeiterin der Netz AG der Deutschen Bahn. Bis Juni sollen die Maßnahmen des sogenannten aktiven Schallschutzes abgeschlossen sein. Das heißt: Bis dahin sollen entlang der Gleise in Ronnenberg und Weetzen Schallschutzwände errichtet sein.

Der Bund investiert rund 150 Millionen Euro pro Jahr

Seit 1999 ist die DB Netz AG dabei, ein Gesetz umzusetzen, nach dem von nächtlichem Bahnlärm besonders beeinträchtigte Wohnbereiche aktiven und passiven Schallschutz erhalten sollen. In Deutschland betrifft das rund 6500 Kilometer Strecke. Rund 150 Millionen Euro lässt sich der Bund das jährlich kosten. Das Eisenbahnbundesamt beaufsichtigt die Arbeiten. Das Ziel ist, die Hälfte der Aufgabe bis 2030 zu erledigen.

Die Stadt Ronnenberg ist viel früher dran. Bereits im Januar 2019 hat Empelde den aktiven Lärmschutz erhalten. Nun sollen die meist grünen Wände in Ronnenberg und Weetzen gebaut werden. Die rund drei Meter hohen Bauten bestehen aus Lochwänden aus fünf Meter langen Metallelementen, die eine Dämmfaserplatte ummanteln. Diese Konstruktion soll den Schall nicht nur ablenken, sondern auch Anteile davon schlucken. Die meisten Wohngebäude entlang der Gleise sollen auf diese Weise unter die magische Grenze von 57 Dezibel Lärmbelastung gelangen. Für den Rest – insgesamt 257 Wohneinheiten in den beiden Ortsteilen – gibt es als zusätzlichen Schritt den passiven Schallschutz, der direkt in den Häusern verbaut wird.

In Empelde wurden die Lärmschutzwände bereits im Januar 2019 errichtet. Quelle: Uwe Kranz

Neu ist, dass seit einer Gesetzesänderung, die am 1. Januar 2019 inkraft getreten ist, alle Häuser, die vor dem 1. Januar 2015 gebaut waren oder für die ein Baurecht vorgelegen hat, förderungsfähig sind. Vorher galt das Jahr 1974 als Grenze. Gefördert werden der Einbau von Schallschutzfenstern und gedämmten Lüftern für Wohn- und Schlafräume. Nur selten würden auch Dächer oder Fassaden zusätzlich schallgedämmt, erklärte Sieger.

Bahnhof in Weetzen erhält durchsichtige Wand

Der Eigenanteil für die Eigentümer der Gebäude läge bei 25 Prozent. Gewerblich genutzte Gebäude und Gartenlauben erhielten keine Förderung. Hausbesitzer müssten aber nicht aktiv werden. Nach den bereits erfolgten Messungen seien Mitarbeiter des beteiligten Ingenieurbüros bereits auf die betreffenden Eigentümer zugegangen.

Bei der Umsetzung des aktiven Schallschutzes müssen die Planer Aspekte des Städtebaus und des Denkmalschutzes beachten. So bleibt in Weetzen eine Lücke in der Wand, da eine Fußgängerrampe am Bahnhof nicht umbaut werden könne, erklärt Sieger. Vor dem Bahnhof selbst werde aus Denkmalschutzgründen nur eine durchsichtige, nicht schallschluckende Wand errichtet.

Zwei Wände in Ronnenberg

In Ronnenberg entstehen zwei Wände. Westlich führt die erste über 712 Meter vom Bahnhof bis zur Überführung Gehrdener Straße. Östlich startet der Bau an der Autolackiererei und endet nach 972 Metern südlich der Magdeburger Straße. Weetzen erhält nur eine westliche Wand, die sich über 830 Meter vom Haferkamp bis über die Humboldtstraße hinaus erstrecken soll. Ein weiterer 78 Meter langer Wandstummel soll weiter südlich einige Häuser der Hauptstraße vor zu viel Lärm bewahren. Da weitestgehend vom Gleis aus gearbeitet wird, muss die Strecke für die Bauzeit gesperrt werden. Insgesamt investiert der Bund 4,4 Millionen Euro in den Bereich Ronnenberg und Weetzen.

