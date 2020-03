Ausstellung: Tropfenfotografie im Café Benthe.Mitte

Benthe

Manfred Wilke sitzt mit einem Ingwertee an einem Tisch im Café Benthe.Mitte. „Wenn Sie fragen haben, sprechen Sie mich einfach an,“ sagt er zu einer jungen Frau, die sich die Bilder an der Wand hinter ihm anschaut. Es sind seine Werke. 14 Stück schmücken das kleine Café.

Wilke, der früher als Tischler gearbeitet hat, sitzt dort an den Sonnabenden, bereit zum Gespräch über die Bilder. Es ist bereits das zweite Mal, dass er dort ausstellt. Das letzte Mal zeigte er im Jahr 2015 seine Fotos. Damals habe das aber noch ganz anders ausgesehen. Er habe seitdem viel dazu gelernt. Unter anderem, dass jemand, der kreativ tätig ist, zwangsläufig an einen Punkt kommt, an dem er sich entscheiden muss: Aufrüsten oder hinschmeißen. „Ich habe aufgerüstet.“

Jede Millisekunde zählt

„Tropfen“ nennt sich die Ausstellung. Im Grunde sieht man auch nichts weiter als das auf den Fotos. Mithilfe elektronischer Steuerung von Kamera, Blitz und Ventilen hat der Rentner es jedoch geschafft, Momente festzuhalten, die das bloße Auge verpasst. Das Prinzip an sich ist nicht kompliziert. Der Tropfen einer bunten Flüssigkeit fällt in ein Gefäß mit einer anderen bunten Flüssigkeit. Darauf folgt eine Säule, die aufsteigt.

Manfred Wilke stellt seine Tropfenfotografie noch bis zum 26. April in Benthe aus. Quelle: Janna Sillinger

Manchmal arbeitet er auch mit zwei oder drei Tropfen. Das sei schon schwieriger. Millisekunden entscheiden dann darüber, was entsteht. Und ob er hinterher auf „Löschen“ klickt, oder mit dem Ergebnis zufrieden ist. Die Bilder im Café gehören zu denen, die er mag, die er schön anzusehen findet. Das war sein Anliegen. Etwas Ästhetisches zu kreieren, etwas Einmaliges.

Ob das nun Kunst ist, weiß er selbst nicht genau. Das liege im Auge des Betrachters. Auch der Interpretation lässt er freien Spielraum. Jeder könne in den Fotos das sehen, was er möchte. „Deshalb vermeide ich es, den Bildern Namen zu geben“, erzählt er.

Alles fängt mit einem Fotokurs an

Angefangen hat alles, als Wilke 2014 einen Fotografie-Kurs belegt hat. Das Thema habe ihn begeistert. Also ist er dran geblieben und hat sich weiterentwickelt, sich ausprobiert. Mal arbeitet er mit Milch, mal mit Wasser, mal mit Kaffeesahne. „Die Konsistenz macht einen großen Unterschied.“ Oft müsse er 100 Fotos machen, damit ihm eines davon gefällt. Manches ist kalkuliert, vieles Zufall.

Die junge Frau steht inzwischen an einem runden Tisch mit Postkarten. Darauf zu sehen sind Wilkes Fotos. Sie steckt sich drei ein und wirft ein paar Münzen in eine kleine Box. „Ich bin fasziniert“, sagt sie lächelnd. „Für mich ist das auf jeden Fall Kunst.“

Interessierte haben die Möglichkeit, sich auf Wilkes Internetseite unter manfred-wilke.de zu informieren – oder noch bis zum 26. April in das Café Benthe.Mitte zu kommen. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten, dienstags und mittwochs von 9 bis 14.30 Uhr, freitags von 9 bis 22 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 14.30 bis 18 Uhr besucht werden.

Von Janna Silinger