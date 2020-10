Ronnenberg

Die Nachfrage nach einem Impfstoff gegen Grippe ist derzeit enorm. Bundesweit wird berichtet, dass der Impfstoff aktuell nicht mehr verfügbar ist. Auch auf Ronnenberger Gebiet erkundigen sich viele Menschen nach dem Grippeschutz. Doch auch hier ist es eng.

„Wir gehen davon aus, dass wir erst Mitte oder Ende November wieder etwas bekommen“, sagt Yvonne Holzapfel von der Apotheke am Wohnpark in Empelde. Eindeutig sei zu spüren, dass die Nachfrage stärker ist. „Auf den Erfahrungswerten des Vorjahres, als es noch kein Corona gab, haben wir unsere Bestellungen gemacht. Nachbestellungen sind immer schwer“, sagt sie.

Leute werden weggeschickt

Die Apotheke am Wohnpark führt eine Warteliste, etwa ein Dutzend Kunden sind dort registriert und werden sofort benachrichtigt, wenn unverhofft doch noch neue Dosen eintreffen. Danach sieht es aktuell aber nicht aus. „Vor zwei Wochen sind mal vier bis fünf Impfungen gekommen“, sagt Holzapfel und berichtet, dass man sich intern selbst behelfe. „Unsere Chefin hat noch drei Apotheken in Hannover. Manchmal können wir untereinander tauschen.“

In der Vitalis Apotheke in Empelde ist die Lage nicht anders. „Wir müssen immer wieder Leute wegschicken, die auf eigene Faust Impfdosen kaufen wollen, weil in den Arztpraxen auch nichts mehr vorhanden ist“, sagt Christa Neuberger. Ihre Kunden müsse sie dann erzählen, was die Apotheke auch selbst betrifft: Man weiß nichts und hat keinerlei Informationen. „Die Großhandlungen hüllen sich leider in Schweigen“, sagt sie. Die Menschen müssten sich aber mit Blick auf die Engpässe keine Sorgen machen, sagt Neuberger. „Bei der Auslieferung von Impfstoffen ist das oft so.“

Vorjahresration schon im September aufgebraucht

In der Apotheke Ihmer Tor gibt es schon seit September keinen Grippeimpfstoff mehr. „Wir haben 2000 Dosen an Arztpraxen und 240 an Privatversicherte verkauft“, sagt Margit Kleinhans, Inhaberin der Ronnenberger Apotheke. Sie rechnet vor, „dass das die Ration vom gesamten Jahr 2019 ist“. Kleinhans berichtet, dass sie eine Person abstellen könnte, die den ganzen Tag lang nur Absagen gegenüber Praxen und Kunden mitteilt. „Dabei wird ja vom Bundesgesundheitsminister berichtet, dass genug Impfungen für alle da seien.“

Die Inhaberin vergleicht die Verfügbarkeit von Impfdosen mit einer Obstplantage. „Wenn alle Äpfel geerntet und verteilt sind, dann muss man eben bis zum nächsten Jahr warten.“ Der Impfstoff kommt nun, um im Bild zu bleiben, von einer fremden Plantage. „Ende November soll angeblich ein neuer Stoff aus Frankreich kommen. Aber wer weiß, ob das an der Grenze alles gut klappt und nicht die Franzosen selbst den Impfstoff benötigen“, sagt Kleinhans.

26 Millionen Impfdosen stehen offiziell bereit In den vergangenen Jahren stieß eine Impfung gegen die Influenza genannte Grippe auf wenig Interesse. Wie die Zeitschrift „Apotheken-Umschau“ vermeldet, wurden 2019 rund 14 Millionen Impfdosen für gesetzlich versicherte Patienten verbraucht, im Jahr 2018 sogar nur 13,4 Millionen. Die Folge: Viele Impfdosen landeten mangels Nachfrage im Müll. Das Coronavirus hat offenbar zu einem Umdenken geführt, die Nachfrage für eine Grippeschutzimpfung ist seit Wochen enorm. Doch Arztpraxen und Privatversicherte, die von den Apotheken die Impfstoffe einkaufen, klagen schon seit Wochen über fehlende Vorräte. Dabei steht für die diesjährige Impfsaison deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung als in den Vorjahren verbraucht wurden. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden insgesamt 26 Millionen Dosen für die Bevölkerung bereitgestellt. hg

Das Problem könnte auch der zeitliche Verzug sein, meint die Inhaberin. „Die Leute wollen jetzt geimpft werden, nicht erst Ende November. Niemand kann absehen, ob die Motivation, sich impfen zu lassen, bis dahin eine andere ist.“

