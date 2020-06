Ronnenberg

Wenn am Donnerstagmorgen verschiedene Interessenvertreter im Wirtschaftsministerium über den künftigen Umgang mit der Ronnenberger Kalihalde sprechen, sind die örtlichen Ratspolitiker außen vor. Das kritisiert Jens Williges, Fraktionschef der Grünen im Rat der Stadt scharf. „Die Einladung finde ich nicht nur sehr befremdlich, sondern als eine Unverschämtheit“, schimpft er in einem Brief an die anderen Fraktionen und die Stadtverwaltung.

Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms und zwei Vertreter der Bürgerinitiative (BI) Bauschuttdeponie – Nein Danke ! haben den Brief erhalten. Sie sind die einzigen Ronnenberger, die Minister Bernd Althusmann zu dem Gespräch gebeten hat. Hier setzt die Kritik von Williges an. „Die Stadt fordert seit Längerem einen runden Tisch, an dem neben den Ronnenberger Vertretern aus BI, Rat und Verwaltung auch der Haldeneigentümer und das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) teilnehmen“, zählt er auf.

Anzeige

„Teilnehmerliste ist eine Sauerei“

Die größte Sauerei sei aber, dass stattdessen auch „die Lobbyisten der Bauschuttentsorger“, der Geschäftsführer der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, Stefan Entrup, und Volker Müller, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Niedersachsen, eingeladen sind. „Die Ratsvertreter werden explizit fern gehalten“, moniert Williges. Die Größe der Runde könne ja nicht der Grund sein, angesichts der anderen Eingeladenen.

Weitere NP+ Artikel

Aus seiner Sicht geht es bei der Runde anscheinend nicht um eine sachgerechte Behandlung der Salzaltlast, sondern nur darum, einen Weg zu finden, wie Menke sein Geschäft machen kann und das Land einen einfachen Entsorgungsweg für den Bauschutt findet.

Die Firma Menke bereitet einen Antrag vor, die Kalihalde in Ronnenberg mit Bauschutt zu ummanteln und später zu begrünen. Außer der BI haben sich auch alle Fraktionen im Rat der Stadt und in der Regionsversammlung gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz