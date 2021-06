Pattensen

Diebe haben am frühen Freitagnachmittag zwei Taschen mit Wertsachen aus einem Firmenwagen in Pattensen gestohlen. Der Betroffene, ein 58-Jähriger, hatte das am Bruchweg abgestellte Auto kurz zuvor verlassen und – offenbar weil er sich in der Nähe aufhielt – nicht verschlossen. „In den Taschen befanden sich Arbeitsmaterialien, persönliche Dokumente sowie Bargeld“, teilte die Polizei mit. Als der Pattenser kurz darauf, gegen 13 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er den Schaden und zeigte diesen an. Doch dies ist nicht der einzige Diebstahl, der die Polizei seit Freitag beschäftigt.

Am Dienstag der vergangenen Woche wurde außerdem bei der KGS Pattensen ein Mountainbike gestohlen. Der Besitzer, ein Schüler, hatte es gegen 7.45 Uhr im Fahrradkäfig angeschlossen. Als der Junge gegen 15.10 Uhr zu dem Stellplatz zurückkehrte, war das Rad weg. Der Vater zeigte den Schaden am Freitag bei der Polizei an. Diese geht von einer Schadenshöhe von 80 Euro aus.

Wer Angaben zu den beiden Taten machen kann wird gebeten, die Polizei in Springe unter Telefon (05041) 94290 anzurufen.

Von Astrid Köhler