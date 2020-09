Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Pattensen. Am Freitagmittag wurde eine 15-Jährige verletzt, als sie mit ihrem Motorroller vom Platz-Saint-Aubin nahe der KGS auf die Neue Straße abbiegen wollte und stürzte. Ein entgegenkommender Wagen hatte ihren Weg mutmaßlich geschnitten.

Die Fahrerin des Motorrollers wurde bei dem Unfall am Freitagmittag in Pattensen leicht am Bein verletzt. Quelle: Rainer Droese (Archiv)