Pattensen

Bibliotheksleiterin Cornelia Schneider und ihre Mitarbeiterin Elke Schröder haben einen langen Atem bewiesen. „Es wurde so lange darüber geredet, dass erweitert werden soll. Passiert ist aber lange nichts“, sagt Schneider, und meint damit den Neubau der Grundschule Pattensen. Erst mit dessen Startschuss kam auch der langersehnte Umzug der Stadtbücherei in Gang. Bislang war die Bibliothek in dem alten Schultrakt untergebracht, der demnächst abgerissen werden soll. Jetzt ist sie ins frisch sanierte Hauptgebäude der Grundschule eingezogen – pünktlich zum Schulstart.

„Anfangs waren wir enttäuscht, dass wir nicht in den Neubau umziehen sollten“, gesteht Schneider. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Leiterin und ihr Team freuen sich darüber, dass die neuen Räume zentral liegen und die Wege kurz sind. Vorher sei alles kleiner, dunkler und viel enger gewesen, sagt Schneider, die ihre Arbeit seit mehr als 20 Jahren ausübt. Umso erfreuter ist sie jetzt: „Es hat sich vieles verbessert.“

Anzeige

Lift hilft Menschen mit Behinderungen in den ersten Stock

Fünf Wochen lang haben Schneider und Schröder während der Schließzeit durchgearbeitet und dabei eingepackt, ausgepackt und sortiert. Unterstützung erhielten sie vom Bauhof. Nun erwarten die Besucher der Stadtbücherei einige Neuerungen. Der Zugang zu den Räumen im ersten Stock ist barrierefrei ausgebaut worden. Um dies gewährleisten zu können, wurde eigens ein Lift installiert, der Menschen mit Gehbehinderungen oder auch Eltern mit Kinderwagen ans Ziel bringt.

Weitere NP+ Artikel

Sessel laden zum Verweilen ein. Quelle: Sarah Istrefaj

In den jetzt größeren Räumen, die sich im Gegensatz zu vorher alle auf einer Ebene befinden, laden Sessel und Stühle zum Verweilen ein. Man wolle damit den Aufenthaltsfaktor hervorheben, erklärt Schneider. Im Innenraum stehen mobile Regale auf Rollen, um bei Veranstaltungen schnell und einfach Platz schaffen zu können. Auch ein Computerplatz kann genutzt werden. Die Zeit ist allerdings auf 30 Minuten pro Person beschränkt.

Die Regale stehen auf Rollen, damit für Veranstaltungen schnell Platz geschaffen werden kann. Quelle: Sarah Istrefaj

Die vormals strengen Corona-Regeln wurden unterdessen gelockert. Statt vier Besuchern dürfen sich nun wieder maximal zehn Personen mit Maske in der Bücherei aufhalten. Um die Anzahl kontrollieren zu können, besteht für Besucher die Pflicht, einen der kleinen Körbe mit hineinzunehmen, die am Eingang stehen. Wer keinen mehr bekommt, muss draußen warten, bis einer frei wird. Die Körbe werden von den Mitarbeitern regelmäßig desinfiziert.

Mit den Körben reguliert die Stadtbibliothek den Einlass. Quelle: Sarah Istrefaj

Ausnahme: Schulklassen dürfen im Verband kommen

Ausnahmen gibt es bei Schulklassen, dann ist die Zehn-Personen-Regel aufgehoben. „Im Klassenverband dürfen alle kommen“, betont Schneider. Im Unterricht sitze man schließlich auch zusammen. Große Gruppen kämen aber generell außerhalb der Öffnungszeiten. Diese sind montags von 9.30 bis 13 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 13 und 15 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 19 Uhr. Ab kommender Woche ist auch die Bücherei in Jeinsen wieder montags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Sarah Istrefaj