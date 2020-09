Pattensen-Mitte

Große Freude bei Zuschauern und Musikern auf dem Marktplatz: Rund 20 Aktive der Spielgemeinschaft Pattensen haben am Sonntag vor zahlreichen erfreut klatschenden Zuschauern ein munteres Konzert gespielt. „Das war unser erster Auftritt in diesem Jahr, unser erstes Konzert“, sagte Detlef Knust, Vorsitzender des Spielmann- und Fanfarencorps Pattensen. Das Corps bildet gemeinsam mit den Mitgliedern des Calenberger Fanfarenzugs seit 2016 die Spielgemeinschaft Pattensen.

Die Spielgemeinschaft Pattensen spielt bekannte Hits. Quelle: Torsten Lippelt

Musiker spielen bekannt Hits

Wegen der Vorschriften zum Schutz vor dem Coronavirus konnten die Musiker erst seit Juli wieder gemeinsam unter freiem Himmel proben. In zwei Blöcken zeigten die Musiker nun ihrem Frühschoppenpublikum am Café Anno, was sie in den vergangenen Wochen eingeübt haben. Da erklang die Titelmelodie des Filmhits „Fluch der Karibik“ ebenso wie „Walking on Sunshine“ von Katrina & The Waves sowie von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“ und „Siebzehn Jahr, blondes Haar“.

Unterstützt wurden die Musiker von Caféinhaber Mark Kretschmer. Der Gastwirt stellte 130 Liter Bier zur Verfügung, die die Spielgemeinschaft an ihre zahlreichen Zuhörer auf dem Marktplatz weitergab. Die Musiker bedankten sich mit einer freiwilligen Spende.

Von Torsten Lippelt