Jeinsen

Mit seinem Trecker schafft es Andreas Sehlen, in die entlegenen Ecken seiner Felder rund um Jeinsen zu gelangen. Das große Fahrzeug rumpelt über Schnee die Wege entlang. Ein paar Hasen hüpfen über ein Feld, einer bleibt neugierig sitzen und kommt sogar auf Sehlen und den grünen Trecker zugelaufen. Er ahnt vielleicht, dass der 60-jährige Landwirt gute Absichten hat. Doch dann wird es dem kleinen Tier doch zu ungewiss, und es hoppelt hinter den Artgenossen her. „Das ist toll, die Tiere so zu sehen“, sagt Sehlen. Er fährt etwa alle zwei oder drei Tage diese rund einstündige Tour, um für Wildtiere in dieser schwierigen Situation mit Tiefschnee Futter auszulegen.

Sehlen ist Jäger, aktives Mitglied des Naturschutzbunds (Nabu) – und er hat ein großes Herz für Tiere. Nachdem er davon gehört hatte, dass starker Schneefall am vergangenen Wochenende einsetzen sollte, deckte er sich mit reichlich Weizen, Mais und Zuckerrüben ein. Diese verteilt er nun an Wildtiere. „Rebhühner und Hasen leiden in dieser Zeit nach den starken Schneefällen ganz massiv. Sie finden nur schwer Nahrung“, sagt Sehlen. Noch problematischer werde es, wenn Tauwetter einsetzen sollte. „Dann taut die oberste Schneeschicht, friert aber nachts wieder. Wenn Hasen nach Nahrung suchen, verletzten sie sich ihre Pfoten“, sagt Sehlen.

Nur begrenzte Futtermenge auslegen

Er lege immer nur bei besonderen Wetterlagen wie dieser Futter aus. Darüber hinaus begrenzt er die Menge sehr. „Es ist nicht gut, wenn die Tiere zu viel Energie aufnehmen. Dann können sie krank werden“, erklärt Sehlen. Deshalb sollten Mitbürger, die sich ebenfalls einbringen möchten, untereinander austauschen, bevor sie Futter in die Natur werfen.

Eine Wildkamera hat zwei Rehe im Schneetreiben auf einem Foto festgehalten. Quelle: privat

Neben dem Schnee gibt es für die Tiere laut Sehlen aber noch ein zweites großes Problem: frei laufende Hunde. „Es wäre wünschenswert, wenn Leute mit ihren Hunden nicht in die entlegensten Ecken gehen würden“, sagt das Nabu-Mitglied. Er habe als Hundebesitzer Verständnis, dass Menschen mit ihren Haustieren Spaziergänge in der Natur machen und die Tiere dabei auch frei laufen lassen wollen. „Das ist grundsätzlich auch gar kein Problem. Aber schwierig wird es, wenn die Hunde das Wild aufschrecken.“

Bei der Flucht verbraucht Wild viel Energie

Denn dann setzt bei den Wildtieren der Fluchttrieb ein. „Dabei verbrauchen die Tiere sehr viel Energie. Und davon haben sie in dieser Jahreszeit sowieso nicht so viel.“ Deshalb könne es laut Sehlen passieren, dass sie nach einer ausgiebigen Flucht verenden. „Einige Hundebesitzer haben ihr Tier nicht im Griff, und der Hund jagt das Wild unnötig weiter“, klagt Sehlen. Seine Empfehlung: „Alle können sich sehr gern in der Natur bewegen. Aber es wäre schön, wenn sie auf den Hauptwegen bleiben könnten.“

Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium weist Hundebesitzer darauf hin, dass auch außerhalb der Brut- und Setzzeit von April bis 15. Juli eine Anleinpflicht „zum Schutz der Rückzugsmöglichkeiten des Wildes oder sonstiger wild lebender Tiere“ für bestimmte Gebiete verhängt werden kann. Dafür habe die Stadt Pattensen Wildschongebiete festgelegt.

Immer weniger Rückzugsorte durch Neubaugebiete

Denn die Rückzugsorte für Wild seien ohnehin schon stark begrenzt. „Durch Neubaugebiete und Straßen haben Rehe und Hasen immer weniger ruhige Stellen, an denen sie sich niederlassen könnten.“ Die Störungen durch den Trecker könnten die Tiere laut Sehlen noch einigermaßen gut verkraften. „Das kennen sie durch die regelmäßigen Arbeiten auf den Feldern“, sagt er.

Von Mark Bode