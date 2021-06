Pattensen

Wie könnte ein geeigneter und finanzierbarer Hochwasserschutz speziell für Koldingen und möglicherweise auch für die gesamte Stadt Pattensen aussehen? Darüber haben sich Mitglieder des SPD-Ortsverbands Pattensen mit dem SPD-Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach, und der SPD-Landtagsabgeordneten Silke Lesemann bei einem gemeinsamen Ortstermin ausgetauscht.

SPD-Ratsfrau Andrea Eibs-Lüpcke schlägt vor, die geplante Umgehungsstraße für Koldingen als Deich anzulegen. „So können wir Synergien nutzen und bekommen gleich zwei Wünsche auf einmal erfüllt“, sagt sie. Die geplante Umgehungsstraße ist im Bundesverkehrswegeplan für einen „vordringlichen Bedarf“ ausgewiesen. Die Bürgerinitiative in Koldingen hat erst vor wenigen Tagen angeregt, die Umgehungsstraße direkt durch den Ort zu bauen. Der Vorschlag von Eibs-Lüpcke sieht vor, die Umgehungsstraße südlich verlaufen zu lassen. Die SPD will sich mit der Initiative in den nächsten Wochen über das Thema austauschen.

Anstieg der Leine führt immer wieder zu Hochwasser in Koldingen

Der städtische Sachbereichsleiter Jörg Hinrichsen erläuterte die Hintergründe der Hochwasserproblematik in Koldingen. Bei starkem Regen komme es vor Ort durch den Anstieg des Pegels der Leine immer wieder zu Hochwasser, das die Keller in den tiefer gelegenen Siedlungsbereichen volllaufen lässt.

Auch der Wasserspiegel am Koldinger Mühlengraben sei in den vergangenen Jahren konstant angestiegen, da Biber dort Dämme gebaut haben. Der Biber zählt nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Tierarten. Vom Bau eines ursprünglich angedachten Pumpwerks direkt am Auslauf der Kanalisation in den Koldinger Mühlengraben rät die Verwaltung mittlerweile ab, da der tatsächliche Nutzen nicht sicher sei.

Alternative Lösungen kosten mehr als eine Million Euro

Hinrichsen nannte zwei mögliche Alternativen. So könnte die Regenwasserkanalisation in zwei Bereiche – Unterdorf und Oberdorf genannt – getrennt werden. Das Niederschlagswasser im Unterdorf könnte weiterhin in Richtung Koldinger Mühlengraben entwässert werden und im Oberdorf über die Straße Leineaue in Richtung Leine. Die Kosten dafür werden auf rund 1,3 Millionen Euro geschätzt. Eine andere Möglichkeit wäre, den Ablauf aus dem Oberdorf zu drosseln und dafür ein Speicherbecken zu bauen. Die Kosten würden rund 1,5 Millionen Euro betragen.

Aufgrund der hohen Kosten schlägt die Verwaltung jedoch vor, zunächst ein Hochwasserschutzkonzept zu erarbeiten, das alle technischen Möglichkeiten bis hin zu mobilen temporären Schutzeinrichtungen aufzeigt. Ein ebenso dringendes Hochwasserproblem gäbe es auch in Jeinsen. Teile des Orts standen beim sogenannten Pfingsthochwasser 1997 komplett unter Wasser. „Das Ereignis jährt sich bald zum 25. Mal. Doch konkret passiert ist seitdem nichts“, sagt SPD-Ratsherr Jens Ernst. Planungen hat es allerdings gegeben. Doch eine Voruntersuchung zeigte, dass selbst der Bau eines Damms für rund 1,2 Millionen Euro keinen kompletten Schutz für Jeinsen biete.

Krach schlägt kommunenübergreifende Zusammenarbeit vor

Krach sagte, dass ein Hochwasserschutzkonzept am besten kommunenübergreifend erstellt werden sollte, besser sogar noch landkreisübergreifend. „Doch in der Region Hannover haben wir es direkt in der Hand. Denn die gleichen Probleme wie in Pattensen gibt es zum Beispiel auch in Hemmingen und Laatzen“, sagt er. In Hemmingen hat der Rat der Stadt erst im vergangenen Jahr beschlossen, auf einen teuren Hochwasserschutz zu verzichten und stattdessen auf mobile Schutzmechanismen zu setzen. Pattensens SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Ohlendorf sagt: „Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg.“

Lesemann regte die Gründung von Partnerschaften zur Erarbeitung eines gemeinsamen Hochwasserschutzes an. So gäbe es Kommunen, die sich mit Gewässerverbänden zusammengeschlossen haben, um einen optimalen Hochwasserschutz zu erarbeiten. Hinrichsen versprach, dass er den Vorschlag mit in die Stadtverwaltung nehmen werde.

Von Tobias Lehmann