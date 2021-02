Koldingen

In rund einem halben Jahr ist für Heinrich Lindenberg (CDU) Schluss im Rat der Stadt Pattensen. „40 Jahre reichen“, sagt der 77-Jährige. Er tritt zur kommenden Kommunalwahl nicht noch einmal an. Doch die letzten Monate im Amt will er keineswegs ruhig ausklingen lassen. „Ich bin bis zum Schluss voll dabei“, sagt der CDU-Politiker. Um auf keinen Fall eine für den 1. März geplante Ratssitzung im Hybridformat zu verpassen, hat er sich nun extra mit einem neuen Computer ausgestattet.

Der alte Computer war 14 Jahre alt, so Lindenberg. „Es war ohnehin an der Zeit, sich mal einen neuen anzuschaffen.“ Die Initialzündung sei allerdings die Ankündigung der Stadt gewesen, die nächste Ratssitzung aufgrund der Corona-Pandemie in hybrider Form abzuhalten. Das bedeutet, dass einige Mitglieder der Stadtverwaltung direkt aus dem Rathaus vor einem Computer mit Webcam teilnehmen. Die Ratsmitglieder sollen allesamt aus ihrem jeweiligen Heim dabei sein. „Das alte Gerät hätte das aber nicht mehr leisten können“, sagt Lindenberg.

„Videokonferenz kann nur Notlösung sein“

„Grundsätzlich wäre ich dafür, an den Präsenzsitzungen festzuhalten“, sagt der langjährige Kommunalpolitiker. Den Vorteil sieht er besonders darin, sich mit den anderen Mitgliedern des Rates schnell und unkompliziert austauschen zu können. „Man bildet sich so seine Meinung, in dem man andere Argumente hört und darüber spricht“, sagt Lindenberg. Bei Sitzungen mit physischer Anwesenheit könne er mal links und rechts mit den Sitznachbarn sprechen oder sich in den Pausen abstimmen. Per Video sei das schwierig. Aber er hat auch Verständnis dafür, dass die Zeit der Corona-Pandemie besondere Maßnahmen erfordere.

„Per Videokonferenz kann es aber nur eine Notlösung sein“, sagt Lindenberg. „Wir sind schließlich gezwungen, im Rat Beschlüsse zu fassen.“ Per Umlaufverfahren, in dem schriftlich und online individuell abgestimmt wird, und es keinerlei Austausch gibt, sei es noch schwieriger. Da der Doppelhaushalt auf der Tagesordnung stehen wird, wird die Sitzung mit Spannung erwartet.

Sohn Gerold hilft im Notfall

Wie die Hybridsitzung am Ende verlaufen wird, vermag Lindenberg noch nicht zu beurteilen. „Ich habe davon noch keine Ahnung und weiß nicht, wie das ablaufen wird“, gesteht er. Immerhin ist er offen für neue Methoden. Doch mit dem neuen Laptop müsse er sich auch erst noch besser zurechtfinden. Sein Sohn Gerold sei allerdings immer hilfsbereit und umgehend zur Stelle, wenn ein Fachmann vonnöten ist. „Ich brauche noch etwas Zeit, um mich an das neue Gerät zu gewöhnen“, sagt Lindenberg und lächelt dabei. Bis zur Ratssitzung am 1. März hat er dafür noch etwas Zeit.

Von Mark Bode