Werden Pattensens Schüler 2021 endlich von der Brücke an der Dammstraße zur KGS fahren können? „Es sieht gut aus, doch versprechen werde ich das noch nicht“, sagt der Erste Stadtrat Axel Müller auf Anfrage. Der geplante Bau des Radwegs ist ein Beispiel dafür, wie lange politische Prozesse manchmal dauern können.

Erstmals hatten die Bündnisgrünen das Projekt bereits 2016 beantragt. Zwei Jahre später stimmte der Rat der Stadt dem Bau schließlich zu. So wurde der rund 700 Meter lange Radweg für 300.000 Euro im vergangenen Jahr geplant. Doch das Projekt musste verschoben werden, weil die Untere Naturschutzbehörde zwei Artenschutzkartierungen verlangte, da in dem Gebiet möglicherweise die geschützten Feldhamster leben könnten. Statt der Hamster wurden Störche entdeckt. Der Bereich des künftigen Radwegs zählt zu ihren bevorzugten Landeplätzen.

Hier entlang soll der neue Radweg verlaufen. Quelle: Torsten Lippelt

Stadt sucht Ausgleichsfläche für die Störche

Jetzt ist frühestens 2021 mit dem Bau zu rechnen. „Wir sind intensiv an dem Thema dran. Schon allein deshalb, weil wir das Geld dann auch für den Doppelhaushalt 2021/2022 anmelden müssen“, teilt Müller mit. Ob der Radweg 2021 gebaut wird, hängt im wesentlichen auch von der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover ab. Die Stadt sucht jetzt eine geeignete Ausgleichsfläche für die Störche. „Das müssen wir in jedem Fall. Wir können das nicht durch den Kauf von Ökopunkten abwenden“, erläutert Müller.

Naturschutzrechtlich muss für alle Bauprojekte, in denen landwirtschaftliche Flächen verloren gehen, ein Ausgleich geschaffen werden. Dazu gibt es drei Möglichkeiten. Die Stadt kann eine Fläche, die sie bereits besitzt, ökologisch aufwerten. Bei den weiteren Varianten kommen die sogenannten Ökopunkte ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen bundesweit anerkannten fiktiven Wert für den bei Bauprojekten nötigen Ausgleich. Die Stadt kann vorsorglich Ökopunkte sammeln, in dem sie eine Fläche ökologisch aufwertet, obwohl sie als Ausgleichsfläche zu dem Zeitpunkt gar nicht benötigt wird. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Stadt von einer externen Organisation Ökopunkte kauft. „Die Stadt gibt Geld, das für eine ökologische Aufwertung verwendet wird. Dafür bekommen wir die Punkte“, sagt Müller. Das ist jetzt konkret in Koldingen geplant.

Gewässerverband will Fläche in Koldingen ökologisch aufwerten

Der Gewässer- und Unterhaltungsverband Mittlere Leine will dort die durch den Biberdamm im Fuchsbach überfluteten Acker- und Grünlandflächen durch die Anlage eines Feuchtbiotops aufwerten. „Wir haben schon häufiger Projekte des Verbands finanziell unterstützt und dafür Ökopunkte bekommen“, sagt Müller. Zurzeit laufen noch die Gespräche zwischen Stadt, Unterhaltungsverband und dem Eigentümer der Flächen. Schließlich muss noch die Untere Naturschutzbehörde zustimmen.

Doch mit dem Kauf der Ökopunkte hat sich das Problem noch nicht erledigt. „Mit Ökopunkten kann nur die Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen ausgeglichen werden. Wenn Tiere in dem ausgewählten Gebiet leben, muss der Bauträger zusätzlich zwingend eine geeignete Ausgleichsfläche vorweisen“, sagt Müller. Möglicherweise werde das Areal in Koldingen jedoch von der Behörde auch als Ausgleichsfläche akzeptiert. Darauf hofft die Stadt. Ein nächstes Treffen zwischen allen Beteiligten ist schon in den nächsten Tagen geplant.

Zurzeit fahren viele Schüler mit ihren Rädern auf dem Schäferkamp zur Ernst-Reuter-Schule, obwohl dieser offiziell nur ein Fußweg ist. Die Bündnisgrünen hatten den Bau des neuen Radwegs beantragt, weil sie auf dem Schäferkamp eine potenzielle Gefahrenquelle für Radfahrer und Fußgänger sehen. Sicher wird der neue Radweg dann auf jeden Fall sein. Geplant ist eine Breite von bis zu 3,50 Meter. Zudem soll der Weg durchgehend beleuchtet sein.

