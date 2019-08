Pattensen/Schulenburg

Mit Straßensperrungen im Stadtgebiet von Pattensen ist am Donnerstag, 29. August, zu rechnen. An diesem Tag beginnt mittags gegen 13 Uhr in Hannover vor dem Neuen Rathaus die Deutschland Tour, Deutschlands größtes Radrennen. Ein Teil der Strecke führt auch durch Pattensen.

Wilfried Holste aus Pattensen, Vorsitzender des RSV Pattensen und des Radsportbezirks Hannover, bittet die Anwohner im Stadtgebiet, sich auf mögliche Verkehrsbehinderungen zur Mittagszeit einzustellen. Aus Sicherheitsgründen müssten dann einzelne Straßen gesperrt werden.

Straßensperrungen sollen jeweils nur kurz dauern

Holste rechnet damit, dass die Sperrungen jeweils nur kurzzeitig sein werden. „So etwa zehn bis 15 Minuten müssten sich die Leute gedulden“, sagt Holste, bis das ganze Feld der Radsportler vorbeigerollt ist. Er rechnet damit, dass gegen 14 Uhr auch die letzte Sperrung im Bereich Pattensen aufgehoben ist.

Die Radsportler fahren über Kreis- und Landesstraßen von Hannover über Arnum und Harkenbleck weiter nach Pattensen-Mitte über die alte B3 ( Göttinger Straße) und die Jeinser Straße in Richtung Schulenburg und den Marienberg hinauf. Im Anschluss geht die Tour durch den Landkreis Hildesheim. Endpunkt der 1. Etappe der Deutschland Tour ist nach knapp 170 Kilometern Halberstadt ( Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt. Bei der Deutschland Tour fahren die Sportler bis Sonntag, 1. September, in vier Etappen durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen.

Von Kim Gallop