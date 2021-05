Pattensen

Offenbar wähnte sich der Dieb unbeobachtet, doch tatsächlich hielt eine Filmkamera genau fest, was er tat. Am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr ist ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Osterfeld eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, machte er sich dort in einem zu dem Zeitpunkt unverschlossenen Raum zu schaffen und suchte offensichtlich nach Wertgegenständen. Tatsächlich nahm er eine Packung Kekse im Wert von zwei Euro mit.

Der Besitzer des Kellerraums sei kurz außer Haus gewesen und habe den üblicherweise mit einem Vorhängeschloss gesicherten Raum im Vertrauen offen gelassen, so die Polizei weiter. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen ein.

Die Chancen, den Dieb zu ermitteln, scheinen gut zu stehen. Der Mann ist auf den Videoaufnahmen gut zu erkennen, hieß es auf Nachfrage im Kommissariat Ronnenberg. Es gebe bereits schon konkrete Ermittlungsansätze.

Von Astrid Köhler