Die Stadt Pattensen soll ein weiteres Element der Demokratie bekommen. Das wünschen sich zumindest Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) und der SPD-Ratsherr Jens Ernst. Gemeinsam haben sie einen Antrag eingereicht, Bürgerräte als feste Institution in der Stadt zu etablieren. „Wir wären damit die erste Kommune in der Region Hannover, die diese Möglichkeit nutzt“, sagt Schumann. Anlass für die Initiative von Schumann und Ernst ist ihre Erfahrung, dass viele Bürger Pattensens sich stärker bei der Gestaltung der Stadt engagieren wollen.

„Das zeigen unter anderem verschiedene Bürgerinitiativen, die in den vergangenen Jahren in der Stadt sehr aktiv waren“, sagt Ernst. Ein Beispiel dafür waren zuletzt die Elterninitiativen aus Jeinsen und Schulenburg, die für die Grundschulen vor Ort gekämpft haben. Auch das vor einem Jahr in Pattensen gegründete Jugendparlament sei bereits ein weiteres Element demokratischer Gestaltungsmöglichkeiten in der Stadt, das sehr gut funktioniert. „Wir sind von dem Engagement der Jugendlichen total begeistert“, sagt Ernst.

Alle Bürger können für einen Bürgerrat ausgelost werden

Schumann und Ernst haben bereits einen Vorschlag vorbereitet, wie Bürgerräte organisiert werden können. Per Losverfahren soll eine bestimmte Zahl von Bürgern für jeweils ein bestimmtes Projekt ermittelt werden. Berücksichtigt werden alle Bürger ab 16 Jahren. „Das elektronische Losverfahren garantiert eine möglichst breite Auswahl“, sagt Schumann. So sollen in den Bürgerräten männliche, weibliche und diverse Menschen aller Altersklassen und aus allen Ortsteilen vertreten sein. „Wir müssen das Programm für das Losverfahren noch im Detail ausarbeiten. Doch das schaffen wir“, sagt Schumann. Die ausgelosten Bürger bekommen dann eine Mitteilung der Stadt. Anschließend können sie zu- oder absagen. Wie viele Mitglieder die Bürgerräte bekommen sollen, muss noch besprochen werden.

Ernst sieht in den Bürgerräten eine Stärkung der Demokratie in der Stadt und auch eine weitere Expertise für die anschließende Entscheidung des Rats. „Es gibt so viele Bürger, die Wissen aus verschiedenen Bereichen haben. Das sollten wir auch nutzen“, sagt er. Die Bürgerräte sollen sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem bestimmten Thema austauschen. Sie bekommen dazu von der Stadt Experten an die Seite gestellt, die über Details informieren. Die Sitzungen sollen auch moderiert werden, so dass ein gleichberechtigter Austausch zwischen allen Mitgliedern des Bürgerrats garantiert ist. Geplant ist auch, dass einige der Sitzungen der Bürgerräte auch öffentlich sind.

Bürgerrat soll für den Rat eine Expertise entwickeln

Der anschließende Beschluss des Bürgerrats zu dem jeweiligen Thema soll für den Rat als zusätzliche Expertise gesehen werden. Dass der Rat anschließend auch im Sinn des Bürgerrats entscheidet, ist allerdings nicht garantiert. Die Hoheit der endgültigen Entscheidung bleibt beim Rat mit den gewählten Volksvertretern der Stadt. „Dass die Entscheidung am Ende manchmal auch gegen die eigene Meinung ausfällt, ist Teil der Politik“, sagt Schumann. Unabhängig davon sieht sie die zusätzliche Meinung eines Bürgerrats als großen Gewinn. „Viele Strukturen im Rat sind seit Jahren eingespielt. Ich glaube, dass es gut ist, manche Rituale auch mal zu durchbrechen“, sagt sie.

Zunächst wird der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 19. November, darüber entscheiden, ob der Antrag überhaupt behandelt werden soll. Stimmt die Mehrheit zu, kann anschließend in den Fraktionen darüber diskutiert werden. „Möglicherweise fällt der Beschluss zur Installation der Bürgerräte dann bereits im Dezember“, sagt Schumann.

Die Bürgermeisterin schlägt auch gleich das erste Thema für einen Bürgerrat vor. Das Gremium soll die Lenkungsgruppe für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sein. Das konkrete Thema soll lauten: „Wie wollen wir im Jahr 2030 leben und zusammen leben?“ Das ISEK wird noch in diesem Jahr ausgeschrieben. In dem Konzept werden viele Themen zur künftigen Gestaltung der Stadt entwickelt. „Am Ende wird das ISEK vom Rat in seiner Gesamtheit beschlossen. Doch auf dem Weg dorthin, kann der Bürgerrat viele Ideen ins Spiel bringen und Anregungen geben“, sagt Schumann.

