Stadt schleppt Dauerparker-BMW in Koldingen ab

Für Pkw-Pendler, Radfahrer und Fußgänger ist es seit mehr als fünf Wochen ein an dieser Stelle der Bundesstraße 443 ungewohnter und zudem auch unschöner Anblick: Am Ortsausgang von Koldingen in Fahrtrichtung Laatzen steht am Straßenrand der B 443 ein roter BMW mit Rintelner Kennzeichen. Zum Teil versperrt er so auch den dortigen Rad- und Fußweg.

Optisch abgesichert ist das seit September offenbar unbewegte Auto an der dicht und schnell befahrenen Bundesstraße zumindest durch ein von der Pattenser Polizei aufgestelltes Warndreieck am Auspuff. Die Halterin ist laut Polizeiangaben bekannt, aber wohl nicht erreichbar. Und da das Fahrzeug angeblich korrekt und innerhalb der Koldinger Ortsgrenzen geparkt worden ist, konnte der BMW nach Aussage der Polizei bislang auch nicht so einfach abgeschleppt werden.

Scherbenhaufen: Die rechte Seitenscheibe ist vor Kurzem eingeschlagen worden. Quelle: Torsten Lippelt

Nun ist jedoch in den vergangenen Tagen die rechte Seitenscheibe des Autos eingeschlagen worden. Ob es Vandalismus war oder ein versuchter Diebstahl, ist nicht bekannt. Die Bruchstücke des Verbundglases liegen nun auf dem Fuß- und Radweg. Jetzt ist die Stadtverwaltung von Pattensen in der Sicherungspflicht. „Das Fahrzeug wird in den nächsten Tagen abgeschleppt und auf einem städtischen Grundstück verwahrt“, kündigt Andrea Steding, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste im Rathaus Pattensen, an.

