Schulenburg

Das traditionelle Königeabholen wird am Sonnabend, 31. August, beim Schützenverein KKSV Ernst August Schulenburg/Leine in Schulenburg/Leine gefeiert. Insgesamt werden etwa 45 Schützen im Ort unterwegs sein und dabei vom Musikzug der Feuerwehr Schulenburg begleitet.

Und so ist der Ablaufplan: Die Schützen und der Musikzug versammeln sich an der Grundschule an der Gartenstraße, um von dort aus feierlich durchs Dorf zu marschieren.

Ehrung der Majestäten beginnt gegen 13.30 Uhr

Die Ehrung der diesjährigen Majestäten beginnt gegen 13.30 Uhr mit der Ankunft bei Schülerkönigin Julie Heine an der Straße Am Anger. Dann geht es gegen 15 Uhr weiter durch die anliegenden Straßen zu Schützenkönigin Helga Klose, die an der Ecke Grünes Tal/Feuerwehrstraße abgeholt und geehrt wird.

Für etwa 16.30 Uhr ist die Ankunft der Schützen und des Musikzugs bei Bürgerkönig Nico Tschiche geplant, der an der Straße Meiersortweg abgeholt wird.

Dann geht es weiter mit einem Bus für den letzten Besuch. Dieser steht für 18 Uhr mit der Ankunft bei Schützenkönig Bernd Albrecht an der Straße Am Horn auf der Höhe des Pflanzenhofs Turnau an der Bundesstraße 3 auf dem Plan .

Das Königsabholen des KKSV mündet ab etwa 18.30 Uhr in den Pokalverleihungen und Ehrungen.

Von Kim Gallop