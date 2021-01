Pattensen/Springe

Bei einer Polizeikontrolle an der Hiddestorfer Straße nahe Pattensen ist alles aufgeflogen. Ein 68-Jähriger, einst in Pattensen zu Hause, lebte elf Jahre lang mit einer falschen Identität auf verschiedenen Campingplätzen, weil er einer Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung entgehen wollte. Als die Polizei ihn im Februar 2020 anhalten wollte, floh er und kam mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Schwindel um seinen fiktiven Pass und gefälschte Kennzeichen flog auf. Wegen Urkundenfälschung verurteilte ihn die Strafrichterin am zuständigen Springer Amtsgericht jetzt zu einer Geldstrafe von 300 Euro – das entspricht 60 Tagessätzen zu je 5 Euro.

Mit Fußfesseln betrat der 68-Jährige den Gerichtssaal. Wegen der Steuerhinterziehung verbüßt er in der Justizvollzugsanstalt Hannover eine mehrjährige Haftstrafe. Die vergangenen Jahre habe er auf einem Campingplatz am Humboldtsee nahe Salzhemmendorf verbracht, berichtete der Mann. Beim Einchecken damals habe er eine ausgedruckte Kopie eines gefälschten Personalausweises vorgelegt. „Dem Campingwart hat dieser Ausdruck ausgereicht“, erklärte er. Für sein Auto und den Wohnwagen besorgte er sich alles Nötige bei einem „Schildermacher“, wie er sagte. Kennzeichen und gültige TÜV-Plaketten holte er sich von einem Schrottplatz.

Richterin: Urkundenfälschung Angriff auf staatliche Systeme

So lebte er lange unerkannt, bis er vor rund einem Jahr zwischen Pattensen und Hiddestorf in eine Verkehrskontrolle kam. „Ich bin in Panik geraten, konnte nicht mehr klar denken und bin geflohen“, sagte der Mann. Mit seinem Wagen kam er bei seinem Fluchtversuch von der Straße ab, das Auto überschlug sich. Als die Rettungskräfte ihn aus seinem Fahrzeug holten, soll er sich ohnmächtig gestellt haben. Dennoch flog der ganze Schwindel auf, der Mann, der seit 2009 per Haftbefehl gesucht wurde, musste hinter Gitter.

In der Justizvollzugsanstalt Hannover arbeite er als eine Art Leiter in seiner Abteilung, berichtete der Angeklagte. Dabei verdiene er rund 120 Euro im Monat. Von diesem Geld muss er nun die Strafe bezahlen, die das Gericht wegen der Urkundenfälschung gegen ihn verhängt hat. „Die Fälschung des Ausweises und der Kennzeichen dienten dazu, das Untertauchen zu sichern“, begründete die Strafrichterin ihr Urteil. Jede Urkundenfälschung sei ein Angriff auf die staatlichen Systeme. Aus dem Gefängnis soll der Mann spätestens im kommenden Frühjahr entlassen werden. Wegen guter Führung hoffe er aber auf einen früheren Zeitpunkt.

Von Annegret Brinkmann-Thies