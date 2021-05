Pattensen

Die Stadtverwaltung Pattensen plant für die Kommunalwahl am 12. September mit rund 200 Wahlhelfern. Nach einem ersten Aufruf hätten sich bereits einige gemeldet, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. Doch die reichten noch nicht aus. Ein Anreiz könnte laut Steding sein, dass die Stadt allen angemeldeten Wahlhelfern eine Bescheinigung für eine Impfpriorisierung anbietet. Das könne laut der Stadtsprecherin trotz bevorstehender Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni durch den Bund kurzfristig noch für einige Bürgerinnen und Bürger interessant sein.

Wer sich als Wahlhelfer oder Wahlhelferin beteiligen will, kann sich an den Sachgebietsleiter Bürger und Ratsbüro, Steffen Fuhse, unter Telefon (05101) 1001137 oder per E-Mail an fuhse@pattensen.de wenden. Die Anmeldung ist auch im Internet unter pattensen.de/Rathaus-Politik/Wahlen/Wahlhelfer möglich.

Stadt plant mit 15 Wahlvorständen

Die Stadt Pattensen plant für das gesamte Stadtgebiet mit 15 Wahlvorständen – in jedem Stadtteil einen, in Schulenburg zwei und in Pattensen-Mitte sieben. Außerdem wird es vier Briefwahlvorstände geben. Pro Wahlvorstand plant die Verwaltung mit zehn Personen.

Von Mark Bode