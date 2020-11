Pattensen

Bürgermeisterin Ramona Schumann rät den Pattensern, ein Kontakttagebuch für die Zeit der Corona-Pandemie anzulegen. „In einem kleinen Buch oder einer Notiz-App auf dem Handy können leicht alle persönlichen Kontakte eingetragen werden“, sagt sie. Dazu gehören unter anderem Teilnehmer in beruflichen Besprechungen, der Plausch mit dem Nachbarn am Gartenzaun oder das zufällige Treffen eines Bekannten beim Einkaufen. Hintergrund ist, dass die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung teilweise nicht mehr hinterher kommen und sich das Coronavirus so schneller ausbreiten kann.

Ein Kontakttagebuch mache die Nachverfolgung sicherer und schneller. Sollte jemand am Coronavirus erkranken, könne er so umgehend Freunde und Bekannt informieren. Dem stimmt auch Lars Klüger, Leiter des Sachgebiets Sicherheit und Ordnung, in der Pattenser Stadtverwaltung zu. „In der Pandemiebekämpfung ist die Kontaktverfolgung ein mächtiges Werkzeug“, sagt er.

Auch der Virologe Drosten rät zu Kontakttagebuch

Die Region Hannover meldete am Freitag die aktuelle Zahl von zurzeit 25 Infizierten im Stadtgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 147,2. Darüber liegen nur noch Laatzen, Langenhagen, Lehrte und Springe.

Die Empfehlung ist nicht neu: Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hat den Bundesbürgern schon Ende Oktober geraten, Tagebuch über ihre täglichen Kontakte zu führen. Ohne solche Hilfsmittel erinnern sich Menschen oft nach ein paar Tagen kaum noch daran, mit wem sie länger als ein paar Minuten gesprochen haben.

