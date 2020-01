Nachfolge von Superintendent Brandes: Das sind die Kandidaten

Pattensen/Hemmingen/Laatzen/Springe

Zwei Kandidaten stellen sich jetzt zur Wahl um das Superintendentenamt im Kirchenkreis Laatzen-Springe, der seinen Sitz in Pattensen hat und auch für Hemmingen zuständig ist: der 55-jährige Andreas Brummer und die 56-jährige Karoline Läger-Reinbold. Das teilt Kirchenkreissprecher Stephan Schwier mit. Einer der Beiden wird die Nachfolge von Superintendent Detlef Brandes antreten, der Ende Oktober 2019 in den Ruhestand gegangen war.

Beide Kandidaten wollen eine zukunftsfähige Kirche in den Mittelpunkt ihrer Amtszeit stellen. „Inmitten umfassender gesellschaftlicher Umbrüche möchte ich in der Gemeinschaft von Haupt- und Ehrenamtlichen und im Vertrauen auf Gottes Weggemeinschaft im Kirchenkreis Zukunftswege suchen und finden“, sagt Brummer. Läger-Reinhold erläutert, dass eine zukunftsfähige Kirche aus reichen Glaubenstraditionen schöpft und zugleich nach zeitgemäßen Formen fragt. „Unsere Kirche wird sich stark verändern. Daran möchte ich im Kirchenkreis mitwirken“, sagt sie.

Nachfolge Superintendent: Das sind die Kandidaten

Andreas Brummer Quelle: privat

Andreas Brummer aus Hannover ist seit 2013 als Pastor für Krankheits- und Vakanzvertretungen in Hannover tätig. Zudem betreut er das landeskirchliche Projekt „Älterwerden im Pfarrberuf“. Zuvor war der 1964 in Schorndorf in Baden-Württemberg geborene Theologe für Katechismusarbeit, Seelsorge und Gemeindepädagogik im Amt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zuständig. Ordiniert wurde er 1996 in Hildesheim. Brummer ist verheiratet und hat drei Kinder.

Karoline Läger-Reinbold Quelle: Heiko Preller | foto video audio

Karoline Läger-Reinbold aus Hannover koordiniert seit 2017 das landeskirchliche Projekt „Zeit für Freiräume“ als Geschäftsführerin und ist stellvertretende Superintendentin in Hannover. Ordiniert wurde die 1963 in Hameln geborenen Theologin 1995 in Duderstadt-Hilkerode im Landkreis Göttingen. Sie hat im Fach Neues Testament promoviert. Läger-Reinbold ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Wahlausschuss des Kirchenkreises benennt Bewerber

Bestimmt wurden die beiden Kandidaten vom Wahlausschuss des Kirchenkreises unter der Leitung von Wolf Dietmar Kohlstedt. „Beide Bewerber haben auf ganzer Linie überzeugt: mit ihrer jeweils persönlichen Art, ihrer theologischen Kompetenz und nicht zuletzt mit ihrer breit gefächerten Berufserfahrung“, sagt er. Beworben hatten sich zunächst vier Pastoren. Drei sind in die engere Auswahl gekommen.

Brummer und Läger-Reinbold werden sich jetzt zunächst in einer Aufstellungspredigt in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen-Mitte vorstellen. Den Auftakt macht Läger-Reinhold am Sonntag, 2. Februar. Brummer folgt am Sonntag, 9. Februar. Beide Gottesdienste beginnen um 17 Uhr. Gewählt wird der nächste Superintendent von den Delegierten der Kirchenkreissynode voraussichtlich am Donnerstag, 20. Februar.

Aufstellungspredigt in St. Lucas

Der Kirchenkreis Laatzen-Springe gehört zur Kirchenregion Sprengel Hannover und umfasst 29 Kirchen- und Kapellengemeinden mit rund 40.000 Kirchenmitgliedern. Petra Bahr, Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover, lobt den Kirchenkreis für die Vorauswahl. „Mit Pastorin Läger-Reinhold und Pastor Brummer stehen zwei erfahrene Theologen zur Wahl, die in unterschiedlichen kirchlichen Kontexten Verantwortung übernommen haben. So oder so darf sich der Kirchenkreis auf eine neue profilierte Leitung freuen“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann